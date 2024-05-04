Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Ινδονησία εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών που παρέσυραν δεκάδες σπίτια και προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή Λουβού στο Νότιο Σουλαουέζι, χθες νωρίς τα ξημερώματα (τοπική ώρα) δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB), σε ανακοίνωση.

«Συνολικά, 14 κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων στο Λουβού, στην επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι», δήλωσε ο ίδιος.

Πάνω από 100 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 42 παρασύρθηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις οδικές αρτηρίες και μια γέφυρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πάνω από 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν σε τεμένη ή κατοικίες συγγενών τους με τις αρχές να προσπαθούν να απομακρύνουν πάνω από 1.300 πληγείσες οικογένειες.

Σε άλλη περιοχή της επαρχίας του Νότιου Σουλαουέζι, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν στις χθεσινές πλημμύρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της BNPB σε άλλη ανακοίνωση.

Στην Ινδονησία σημειώνονται αρκετές κατολισθήσεις κατά την περίοδο των βροχών και το φαινόμενο έχει επιδεινωθεί σε ορισμένες περιοχές λόγω της αποψίλωσης των δασών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

