Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι πλημμύρισε τούνελ της Χαμάς για να τα καταστρέψει

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε σήμερα ότι έστειλε «μεγάλους όγκους νερού» μέσα σε σήραγγες που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας για να «εξουδετερώσει» τις υποδομές αυτές, διασφαλίζοντας ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση του άμαχου πληθυσμού στο πόσιμο νερό.

«Χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμα εργαλεία για την αποστολή μεγάλων όγκων νερού μέσα στις σήραγγες (...)», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η ικανότητα αναπτύχθηκε επαγγελματικά, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αγωγών», συμπλήρωσε.

The IDF has implemented new capabilities during the war, with the aim of neutralizing underground terrorist infrastructure, including by channeling large volumes of water into them.



This method was developed in cooperation with the @Israel_MOD, and is only utilized in locations… — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

