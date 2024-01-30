Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι πλημμύρισε τούνελ της Χαμάς για να τα καταστρέψει

«Χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμα εργαλεία για την αποστολή μεγάλων όγκων νερού μέσα στις σήραγγες (...)», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

israeli_soldiers hamastunnel

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε σήμερα ότι έστειλε «μεγάλους όγκους νερού» μέσα σε σήραγγες που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας για να «εξουδετερώσει» τις υποδομές αυτές, διασφαλίζοντας ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση του άμαχου πληθυσμού στο πόσιμο νερό.

«Χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμα εργαλεία για την αποστολή μεγάλων όγκων νερού μέσα στις σήραγγες (...)», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η ικανότητα αναπτύχθηκε επαγγελματικά, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αγωγών», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ στρατός Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark