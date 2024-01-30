Mυστήριο στον Ειρηνικό: Ενα «ναυάγιο- φάντασμα» στον Καναδά

«Κόβουν την ανάσα» τα πλάνα πο αποτυπώνουν ένα ιστορικό ναυάγιο δείχνουν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

To ευμεγέθες ναυάγιο εμφανίστηκε πρόσφατα κοντά στην παραλία στο Cape Ray, N.L. κι έκτοτε έκπληκτος ο πλανήτης περιμένει την λύση αυτού του... θαλάσσιου μυστήριου αναμένοντας για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον ακριβή χρόνο του ναυαγίου, τις συνθήκες που επικρατούσαν όταν βυθίστηκε αλλά και την διαδρομή που ακολούθησε στο τελευταίο του ταξίδι.

Οι ερευνητές του Ocean Exploration Trust έφτασαν στα βάθη μιας από εκ των μεγαλυτέρων προστατεύομενων περιοχών των ΗΠΑ, του Θαλάσσιου Εθνικού Μνημείου Papahānaumokuākea.

Κατά τη διάρκεια μιας πενθήμερης περιήγησης η ομάδα που επέβαινε στο Exploration Vessel (E/V) Nautilus εντόπισε ξαφνικά το USS Yorktown.

Με πληροφορίες από CBC, BBC

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.