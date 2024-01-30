Στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από το μυστικό, εξοχικό «καταφύγιο» του Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Φινλανδίας (και του ΝΑΤΟ).

Η εντυπωσιακή έπαυλη του Ρώσου προέδρου είναι «κρυμμένη» μέσα σε μια τεράστια προστατευόμενη δασική έκταση, μεγαλύτερη από το Μονακό, χτισμένη στις όχθες της λίμνης Ladoga, στον Εθνικό Δρυμό της Καρέλια.

Επίσης, η «ερωτική φωλιά» του 71χρονου Ρώσου προέδρου με την 40χρονη παγκοσμίου φήμης αθλήτρια Αλίνα Καμπάεβα (Alina Kabaeva) βρίσκεται δίπλα στον ειδυλλιακό καταρράκτη Marjalahti.

Μάλιστα, η εξωτερικά λιτή έπαυλη έχει ένα φουτουριστικό κιόσκι με πλήρη θέα στον καταρράκτη, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Dossier Centre, το οποίο ανήκει στον εξόριστο αντικαθεστωτικό επιχειρηματία και πρώην Ρώσο ολιγάρχη, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Γείτονάς του, μόλις δυόμισι μίλια μακριά, λέγεται ότι είναι ο πρώην μεγιστάνας της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Η έπαυλη είναι πολύ καλά καμουφλαρισμένη και κρυμμένη από την κοινή θέα. Από μακριά κάποιος μπορεί να δει μόνο έναν αχυρώνα, χωρίς να υποψιαστεί ότι πρόκειται για εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου. ‘

Όμως, υπάρχουν πολλά κτίρια και ένα ενδεικτικό σημάδι ότι το μέρος ανήκει στο τεράστιο χαρτοφυλάκιο του Πούτιν με μυστικά σπίτια και παλάτια «κρυμμένα» από τον ρωσικό λαό.

«Πίσω από τον αχυρώνα μπορείς να δεις ένα κανονικό ανάχωμα, το οποίο πιθανότατα κρύβει ένα σύστημα αεράμυνας», είπε o δημοσιογράφος του Dossier, Ilya Rozhdestvenskiy.

Συνολικά μέσα στην έκταση υπάρχουν τρία μοντέρνα σπίτια, δύο ελικοδρόμια, πολλές αποβάθρες γιοτ, φάρμα πέστροφας και φάρμα με αγελάδες.

Πηγή: skai.gr

