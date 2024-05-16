Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή το Kids & Cars, και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Γλυφάδας φιλοξένησε, με υπέροχο καιρό, επίδοξους οδηγούς αγώνων, ηλικίας 5-9 ετών που παραδόθηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση στον ασφαλή... ίλιγγο της ταχύτητας των 2 χιλιομέτρων την ώρα και στην περιπέτεια μίας έξυπνης δεξιοτεχνίας που τα είχε όλα: Μία «επικίνδυνη» γέφυρα του Ιντιάνα Τζόουνς, (τραμπαλαράμπα με υδραυλικό μηχανισμό!) και τον παραμυθένιο Yellow Brick Road, σλάλομ ανάμεσα σε χρωματιστά λάστιχα, γύρω-γύρω από την πλατεία, στοπ σε διάβαση τρένου, μία μπάρα που δεν άνοιγε αν ο οδηγός δεν φώναζε «άνοιξε σουσάμι» και παρκάρισμα με... δαιμονισμένη όπισθεν (αυτή αποδείχτηκε και η κυρίως αδυναμία σε όλους εκτός από έναν) σε ένα διαφανές τούνελ, όπου στο άγγιγμα του μαγικού κώνου, ηχούσε μία εκκωφαντική σειρήνα.

Το μεγάλο φινάλε ήταν ένας ολόκληρος τοίχος από φουσκωτά θηρία, δεινόσαυρους και καρχαρίες που οι οδηγοί έπρεπε να… διαπεράσουν υπό τους ήχους ταμ-ταμ και ζούγκλας. Το μοναδικό ατύχημα συνέβη εκτός πίστας και το... καρούμπαλο το ανέλαβε ο εθελοντής παιδίατρος της διοργάνωσης.

Στη σημαία εκκίνησης και τερματισμού, η Χριστίνα Mυρτώ Σταθάκη, κόρη του θρυλικού δημοσιογράφου που εκπαίδευσε γενιές Ελλήνων οδηγών με τις συμβουλές του, ενώ έκπληξη για γονείς και νεαρούς Φερστάππεν ήταν ο Τάκης Πουρναράκης, καθιερωμένος πια μετρ της περιγραφής για τη Formula 1, που έκανε αρκετές (σε στυλ αγωνιστικό) περιγραφές της δεξιοτεχνίας, προς μεγάλη ικανοποίηση γονέων και παιδιών και στα τρία γκρουπ που ανέλαβε.

Το Kids & Cars (που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) ξεκίνησε με το γκρουπ των 9χρονων οδηγών, όπου μερικοί «πιλότοι» είχαν ήδη διακριθεί και σε αγώνες ταχύτητας για παιδικά «καρτ» και ενώ είχε πολύ ενδιαφέρον η δική τους συμμετοχή, τα 5χρονα και 6χρονα έκλεψαν καρδιές τόσο με τις οδηγητικές τους ικανότητες όσο και με τα χαριτωμένα τους λάθη, το ίδιο και τα αδέλφια των απογευματινών γκρουπ που απέδειξαν ότι η οδήγηση ήταν… οικογενειακή τους υπόθεση.

Επειδή η εκδήλωση, για λόγους ασφαλείας, δεν είχε θεατές (μόνο οι γονείς ήταν εκεί) συναρπαστικά αποτελέσματα έδωσαν οι τηλεοπτικές λήψεις. Τρεις κάμερες πάνω σε κάθε αυτοκίνητο, δύο drones (με «πιλότους» τους άσσους Τάκη Γιαννέτο και Σίμο Κόκκινο) και άλλες δύο κάμερες... επίγειες, εικονογράφησαν κάθε λεπτομέρεια της δεξιοτεχνίας.

Το κάθε γκρουπ παιδιών, στο τέλος της δοκιμασίας, αναλάμβανε η ομάδα της ΔΕΗ blue για ένα απολαυστικό διαδραστικό παιχνίδι όπου οι ανήλικοι αλλά ικανότατοι οδηγοί, μάθαιναν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης για το καλύτερο μέλλον του πλανήτη.

Στο τέλος, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και αντιδήμαρχοι έκαναν την απονομή διπλωμάτων DriveMaster (που υπέγραψε ο δήμαρχος) και αναμνηστικών μεταλλίων με την τιμητική φράση «Good Driver.» Και στο «γκραν φινάλε,» με κλήρωση, ένα ολοκαίνουργιο αυτοκινητάκι κέρδισε ο 6χρονος οδηγός Νικόλας Περράκης.

«Βρήκα την εκδήλωση συναρπαστική», δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, πατέρας ο ίδιος... τεσσάρων παιδιών, «γιατί το γέλιο των παιδιών και η χαρά των γονιών τους είναι δυο ακαταμάχητα συστατικά ευτυχισμένης ζωής. Δώσαμε αυτή τη χαρά σε δεκάδες οικογένειες, θα τη μεταδώσουμε με φωτογραφίες και video σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες και, μαζί με τον δημιουργό του Kids & Cars και αγαπημένο φίλο μας, τον Νίκο Μαστοράκη, βάλαμε τα θεμέλια για να γίνει αυτή η διοργάνωση θεσμός που θα αποδώσει όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά και εκπαίδευση στο τιμόνι, μία σύγχρονη επιτακτική ανάγκη. Είμαι σίγουρος ότι από αύριο το Πάρκο θα αντιμετωπίζει μια υπεραυξημένη... ζήτηση και από το Πάρκο αυτό θα βγουν οι καλύτεροι οδηγοί του μέλλοντος.» Ο γιος του δημάρχου, ο Παύλος, μόλις τριάμισι ετών, έκανε εκτός προγράμματος μια εντυπωσιακή δεξιοτεχνία!

Ο Νίκος Μαστοράκης, με τεράστια πείρα τόσο στα παιδιά (έχει δύο εγγόνια και τρία δισέγγονα) όσο και στα αυτοκίνητα (δημιουργός της σελίδας αυτοκίνητου στον Τύπο των 60’s αλλά και του Ράλλυ Αντίκα και του Βaby Rally) που ήταν διαρκώς στο μικρόφωνο με οδηγίες στους ανήλικους πιλότους, δήλωσε: «Πολύ ικανοποιημένος που όλα πήγαν με γέλιο και χαρά, εκστατικός με τις απίστευτες φατσούλες αλλά και την εντυπωσιακή εξυπνάδα όλων των ηλικιών, πέρασα τις πιο όμορφα κουραστικές 8 ώρες της πρόσφατης ζωής μου, κάνοντας μπέιμπι σίτινγκ σε 65 παιδιά, που με κατέπληξαν με την ευστροφία και την προσαρμοστικότητά τους. Ήταν μια εκδήλωση που μας... ηλέκτρισε ευχάριστα η προσφιλής μας ΔΕΗ blue, βάζοντας τα παιδιά σε ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό παιχνίδι και που δεν θα είχε γίνει χωρίς το υπέροχο Πάρκο της Γλυφάδας, το πάθος του Γιώργου Παπανικολάου και το αξιοθαύμαστο ταλέντο των συνεργατών του, τόσο από τον δήμο όσο και από τη δημιουργική ομάδα.»

Τα περισσότερα παιδιά έφεραν δική τους ζωγραφική με θέμα «παιδί και αυτοκίνητο» και πήραν μπλουζάκια και καπελάκια της διοργάνωσης. Πολλά ήρθαν με φόρμα αγωνιστική, ενώ όλα φόρεσαν και κράνος. Ολόκληρο το «τελετουργικό» επτάωρο της δεξιοτεχνίας, με συνολικά 65 παιδιά, ντύθηκε μαγικά με τις μεγαλύτερες χαριτωμένες και ρυθμικές επιτυχίες των 60’s, ελληνικές και διεθνείς.

Φωτογραφίες: Στέφανος Παππάς, Νίκος Μουρατίδης, Τάκης Γιαννέτος, Σίμος Κόκκινος.

Σημείωση: Το φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης και των παιδιών, έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία διοργάνωσης με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων τους και μόνο για την προβολή της συγκεκριμένης εκδήλωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.