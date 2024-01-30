UNRWA: Οι κατηγορίες για εργαζομένους εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, εκτιμά πρώην επικεφαλής της οργάνωσης

Ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, (UNRWA), Ματίας Σμάλε, υποστήριξε ότι η χρονική στιγμή που ήρθαν στο φως οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη συμμετοχή εργαζομένων της UNRWA στις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές κατηγορίες, 12 μέλη του προσωπικού της UNRWA ενεπλάκησαν στην επίθεση στις 7 Οκτωβρίου μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ.

Οι αναφορές για την φερόμενη ανάμιξη ήρθαν στο φως λίγο μετά την απόφαση στις 26 Ιανουαρίου του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Σμάλε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Deutschlandfunk.

Ο πρώην επικεφαλής της UNRWA τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα να εμπλέκονται οι εν λόγω εργαζόμενοι στις επιθέσεις της Χαμάς και σημείωσε ότι οι αναφορές δεν τον εξέπληξαν. «Αλλά μου φαίνεται ότι η επιλογή της χρονικής στιγμής για να βγουν οι κατηγορίες είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικά καθοδηγούμενη», τόνισε.

Ο Σμάλε ανέφερε δεν πιστεύει ότι είναι πιθανό περίπου το 10% των περίπου 12.000 εργαζομένων της υπηρεσίας του ΟΗΕ που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας να έχουν διασυνδέσεις με τη Χαμάς ή τον Ισλαμικό Τζιχάντ, όπως ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη φάκελο των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ των εργαζομένων που τρέφουν συμπάθειες για τη Χαμάς, είπε. «Αλλά κατά τη διάρκεια της θητείας μου, παρακολουθούσαμε πάντα πολύ στενά πώς εργάζονται οι άνθρωποι, πώς συμπεριφέρονται, αν συμπεριφέρονταν με βάση τις αξίες του ΟΗΕ και λαμβάναμε μέτρα όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν συνέβαινε αυτό».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οκτώ άνθρωποι «απολύθηκαν» σε μια περίοδο σχεδόν τεσσάρων ετών - όχι μόνο λόγω διασυνδέσεων με τη Χαμάς, αλλά λόγω συμπεριφοράς που δεν ανταποκρινόταν στις αξίες των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο Σμάλε. Αυτό είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό που αναφέρουν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

«Νομίζω ότι αυτοί οι αριθμοί που δημοσίευσε η Wall Street Journal είναι εντελώς παραφουσκωμένοι», υποστήριξε.

Δεκατρείς χώρες ανέστειλαν όλες τις μελλοντικές πληρωμές στην UNRWA, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι περίπου 5,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, μετά από αυτές τις κατηγορίες του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

