Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα τρία ιδρύματα που κέρδισαν το βραβείο «Πρωταθλητές και προταθλήτριες ισότητας των φύλων» για το 2023. Πρόκειται για το ερευνητικό κέντρο Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) της Γαλλίας, το πανεπιστήμιο Universitat Rovira i Virgili της Ισπανίας και το πανεπιστήμιο Technological University of the Shannon: Midlands Midwest της Ιρλανδίας. Ο κάθε νικητής θα λάβει έπαθλο 100.000 ευρώ.

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Θα ηθελα να συγχαρώ τους νικητές και τις νικήτριες του βραβείου “Ορίζων Ευρώπη” για τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της ισότητας των φύλων. Τα εκπληκτικά τους επιτεύγματα για ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον εμπνέουν τα ιδρύματα σε όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ανυπομονώ να δω πώς οι νέοι πρωταθλητές μας θα συνεργαστούν και θα ενισχύσουν τον Σύνδεσμο Πρωταθλητών που εγκαινιάστηκε πέρυσι με την πρώτη απονομή αυτού του βραβείου!».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το βραβείο της ΕΕ για τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της ισότητας των φύλων το 2022 για να αναγνωρίσει και να τιμήσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα μέσω της εφαρμογής σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων. Σκοπός του είναι να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κριτήριο επιλεξιμότητας του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και να δώσει κίνητρο για την προώθηση συμπεριληπτικών σχεδίων και πολιτικών για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

