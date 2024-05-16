Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πάπας Φραγκίσκος σχεδιάζει να επισκεφθεί την Τουρκία το επόμενο έτος, με την ευκαιρία της επετείου από την Πρώτη Σύνοδο της Νίκαιας.

Κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για τη θεϊκή και την ανθρώπινη φύση του Ιησού και η Εκκλησία αποφάνθηκε για το θέμα στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο που διεξήχθη στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. «Η Αγιότητά του ο πάπας Φραγκίσκος επιθυμεί να γιορτάσουμε αυτήν τη σημαντική επέτειο μαζί», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τη Λισαβόνα όπου βρίσκεται για μια εκδήλωση.

Ο Φραγκίσκος σκοπεύει να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια να πάει στο Ιζνίκ, την πόλη όπου έγινε η Πρώτη Σύνοδος της Νίκαιας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι συγκροτείται μια επιτροπή που θα οργανώσει την επίσκεψη και το Βατικανό θα επικοινωνήσει σύντομα με την τουρκική κυβέρνηση.

Ο Φραγκίσκος θα γίνει 88 ετών τον Δεκέμβριο. Τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι δύσκολα για αυτόν, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του. Χρησιμοποιεί μπαστούνι ή αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται επειδή έχει πρόβλημα στο γόνατο. Τους προηγούμενους μήνες απέφυγε τις δημόσιες ομιλίες και ακύρωσε πολλές σημαντικές υποχρεώσεις του σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της λιτανείας της Μεγάλης Παρασκευής, τον Μάρτιο. Ωστόσο, σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ινδονησία, την Παπούα-Νέα Γουινέα, το Ανατολικό Τίμορ και τη Σιγκαπούρη στις αρχές Σεπτεμβρίου και το Βέλγιο αργότερα τον ίδιο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

