Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την έφοδο μελών του ισραηλινού στρατού σε νοσοκομείο της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, ενώ έχουν μεταμφιεστεί σε νοσοκόμες, απλούς πολίτες και μέλη της Χαμάς, προκειμένου να περάσουν αρχικά απαρατήρητοι.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της εισόδου του Ibn Sina δείχνει μέλη της ισραηλινής μυστικής μονάδας εφόδου -άντρες και γυναίκες- να εισβάλουν στον διάδρομο με προτεταμένα τα όπλα τους, σημαδεύοντας δεξιά και αριστερά.

Several members of Israeli special forces disguised as doctors and hospital patients conducted an operation to eliminate three Hamas terrorists in Jenin in the West Bank. pic.twitter.com/oxPyTWGfuk — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2024

Στην επιδρομή στο νοσοκομείο Ibn Sina, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και σκότωσε τρεις τρομοκράτες, που κρύβονταν μέσα στο νοσοκομείο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο στρατός, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και η αστυνομία του Ισραήλ ανέφεραν πως «εξουδετέρωσαν» από κοινού τον Μοχάμαντ Τζαλάμνε, έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», καθώς και «άλλους δύο τρομοκράτες», τους Μπάσελ και Αϊμάν Γαζάουι.

Από την πλευρά της, η ένοπλη ομάδα Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, ανακοίνωσε ότι δύο από τους νεκρούς ήταν μέλη της και αδέρφια, ενώ ο ένας από αυτούς λάμβανε θεραπεία στο νοσοκομείο.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων στη Δυτική Όχθη, Wafa, ανέφερε ότι οι τρεις Παλαιστίνιοι στο νοσοκομείο «δολοφονήθηκαν».

Σύμφωνα με πηγές του στο νοσοκομείο, περίπου 10 μέλη των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων ντυμένα με πολιτικά ρούχα πήγαν στον τρίτο όροφο, όπου σκότωσαν τους 3 άνδρες χρησιμοποιώντας όπλα εξοπλισμένα με σιγαστήρες.

