Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι παρέλαβε και «εξετάζει» πρόταση συμφωνίας για εκεχειρία

Η οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχθηκε και «εξετάζει» πρόταση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από τις συνομιλίες του σαββατοκύριακου στο Παρίσι ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ, του Ισραήλ, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Από το Κατάρ, ο αρχηγός της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε «επιβεβαίωσε ότι το κίνημα δέχθηκε πρόταση που κυκλοφόρησε κατά την διάρκεια των συνομιλιών και ότι η Χαμάς την εξετάζει» και ετοιμάζει την απάντησή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Ισμαΐλ Χανίγιε θα επισκεφθεί το Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Χαμάς.

Ο Χανίγιε επανέλαβε ότι στόχος της οργάνωσης παραμένει να τερματιστεί η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και να διασφαλιστεί η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος.

Το Ισραήλ θα δυσκολευόταν να αποδεχθεί τέτοιους όρους, αλλά το Κατάρ, οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος ελπίζουν να δουν εάν οι δύο πλευρές μπορούν να πειστούν να αποδεχθούν μια εκεχειρία διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση μιας μεγάλης ομάδας ομήρων.

Το πλαίσιο της πρότασης τέθηκε επί τάπητος μεταξύ της Αιγύπτου, του Κατάρ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ την Κυριακή σε συνομιλίες στο Παρίσι.



Πηγή: skai.gr

