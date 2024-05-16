Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, λέγοντας ότι «στις 9 Ιουνίου η Ελλάδα θα μείνει έκθαμβη από το αποτέλεσμα».

Ο κ. Κασσελάκης πραγματοποίησε περιοδεία στην Ηλιούπολη και απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. «Μία γυναίκα μαχαιρώθηκε και την παράτησαν ενώ θα μπορούσε να ζει, ενώ μία άλλη σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι «η εγκληματικότητα έχει φθάσει σε άλλα επίπεδα. Η ΝΔ δεν είναι η παράταξη της ασφάλειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάσεις για την ασφάλεια που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό της ΕΛ.ΑΣ, τον αστυνομικό της γειτονιάς την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας". Συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει γενικότερη ανασφάλεια στην κοινωνία: "Στην περιοδεία μου συνάντησα καταστηματάρχες, που όταν τους ρωτάς που είμαστε σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι, κάποιοι απαντάνε ότι 'το παλεύουμε' και κάποιοι 'δεν αντέχουμε άλλο'". Αναφέρθηκε στους χαμηλούς μισθούς λέγοντας παράλληλα, ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις σημείωσαν ρεκόρ κερδών. "Σας το λέω σαν επιχειρηματίας, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό που δεν λειτουργεί είναι η δομή της οικονομίας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αλαζονεία» και ζήτησε από τον κόσμο «στις εκλογές του Ιουνίου να στείλει μήνυμα ότι θα υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση, ώστε να τελειώνει το άλλοθι του 41%».

Αναφέρθηκε και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι δεν πρέπει να είναι μία Ευρώπη με οριζόντια λιτότητα και πρόσθεσε ότι "η Ελλάδα πρέπει να διαπραγματεύεται για την δική της οικονομική πολιτική". Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κατεδαφίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και έφερε σαν παράδειγμα "την χθεσινή εικόνα στο Νοσοκομείο Γεννήματας, που ντροπιάζει όλους τους Έλληνες". Συνεχίζοντας ρώτησε: "Αυτό δείχνει την υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής. Τι αξία έχει η ανθρώπινη ζωή σήμερα όταν σκοτώνονται 57 παιδιά και το έγκλημα συγκαλύπτεται. Τι σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή όταν μία γυναίκα σκοτώνεται στη μέση του δρόμου ή έξω από το αστυνομικό τμήμα".

Έκλεισε αισιόδοξα λέγοντας ότι "θα πετύχουμε, γιατί η αλήθεια είναι με το μέρος μας, εμείς σεβόμαστε την κοινωνία και θα είμαστε μέσα στην κοινωνία, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά". Κάλεσε όλους να συμμετέχουν στην προσπάθεια εθνικής ανάταξης, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να ζήσει το όνειρό του στην Ελλάδα. "Αν κρατήσουμε τις αξίες μας και αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο στις 9 Ιουνίου, η Ελλάδα θα μείνει έκθαμβη" είπε ο κ. Κασσελάκης και στην συνέχεια κάλεσε να μιλήσουν οι ευρωβουλευτές του, που όπως είπε, συγκροτούν την ομάδα "προοδευτικής αριστείας".

Νωρίτερα, περπάτησε στην Ηλιούπολη, μίλησε με πολίτες, ενώ πέρασε και από το προεκλογικό σταντ του ΚΚΕ, όπου συμφώνησε με τα μέλη που ήταν εκεί, ότι "όλοι για τον λαό αγωνιζόμαστε".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.