Ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γιάχια Σινουάρ, επιθεώρησε πρόσφατα περιοχές όπου μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος συγκρούστηκαν με ισραηλινούς στρατιώτες, δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς στην εφημερίδα του Κατάρ «The New Arab» ή «Al-Araby Al-Jadeed».

Ο Σινουάρ ηγείται του κινήματος στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα και οι αναφορές ότι είναι «απομονωμένος σε υπόγεια τούνελ» είναι ισχυρισμοί του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και των υπηρεσιών του «για να κρύψουν ότι απέτυχαν (στην προσπάθειά τους) να επιτύχουν τους στόχους που εξήγγειλαν στους Ισραηλινούς και τους συμμάχους τους», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ισχυρίστηκε ότι ο Σινουάρ συνάντησε πρόσφατα μαχητές του κινήματος σε περιοχή της Γάζας – όχι μέσα σε τούνελ – και ενημέρωσε επίσης τους ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό «με συγκεκριμένα νούμερα και αναφορές από τα πεδία των μαχών» σχετικά με την ικανότητα της αντίστασης να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις κατοχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι η ηγεσία της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Σινουάρ, κρύβεται μέσα σε υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

