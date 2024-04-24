Στον απόηχο της υπογραφής από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν του νομοσχεδίου που απαγορεύει την εφαρμογή TikTok, στην περίπτωση που η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η κινεζική ByteDance, δεν πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στις ΗΠΑ μέσα στους επόμενους 9 έως 12 μήνες, εκπρόσωπος του TikTok εξέδωσε γραπτή δήλωση, στην οποία κάνει λόγο για έναν «αντισυνταγματικό νόμο» και επισημαίνει ότι η πλατφόρμα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να τον αμφισβητήσει.

«Αυτός ο αντισυνταγματικός νόμος είναι απαγόρευση του TikTok και θα τον αμφισβητήσουμε στο δικαστήριο. Πιστεύουμε ότι τα γεγονότα και ο νόμος είναι ξεκάθαρα με το μέρος μας και τελικά θα κερδίσουμε», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εκπροσώπου, ο οποίος τονίζει στη συνέχεια:

«Είναι γεγονός ότι έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να διατηρήσουμε τα δεδομένα των ΗΠΑ ασφαλή και την πλατφόρμα μας απαλλαγμένη από εξωτερική επιρροή και χειραγώγηση. Αυτή η απαγόρευση θα καταστρέψει 7 εκατομμύρια επιχειρήσεις και θα φιμώσει 170 εκατομμύρια Αμερικανούς. Καθώς συνεχίζουμε να αμφισβητούμε αυτήν την αντισυνταγματική απαγόρευση, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να καινοτομούμε για να διασφαλίσουμε ότι το TikTok θα παραμείνει ένας χώρος όπου οι Αμερικανοί όλων των κοινωνικών στρωμάτων μπορούν να έρθουν με ασφάλεια για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να βρουν χαρά και να εμπνευστούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.