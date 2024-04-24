Ανάρτηση Ζελένσκι για το πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε το πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που υπεγράφη σήμερα.

«Ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας, κερδίζουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ζωές από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σε ανάρτηση του στο X.

President Biden signed into law today the support package approved by Congress, which includes Ukraine aid. We completed this half-year path. Regardless of what anyone says, we are gaining the support we need to continue protecting lives from Russian attacks.



Over the past few… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

