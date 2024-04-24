Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι για το πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ στην Ουκρανία: Κερδίζουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καλωσορίζει το αμερικανικό πακέτο βοήθειας ύψους 61 δισεκ. δολαρίων

Ανάρτηση Ζελένσκι για το πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε το πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που υπεγράφη σήμερα.

«Ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας, κερδίζουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ζωές από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σε ανάρτηση του στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι πακέτο βοηθείας Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark