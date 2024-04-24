«Σήμερα, θυμόμαστε τις ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Meds Yeghern- της γενοκτονίας των Αρμενίων- και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να μην το ξεχάσουμε ποτέ», σημειώνει ο πρόεδρος Μπάιντεν στο ετήσιο μήνυμά του για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που αναγνώρισε επίσημα την Αρμενική Γενοκτονία, καθώς όλοι οι προκάτοχοί του περιορίζονταν στο να χρησιμοποιούν τον αρμενικό όρο Meds Yeghern (Μεγάλη Καταστροφή) προκειμένου να μην διαταράξουν τις σχέσεις με την Τουρκία.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά που έγιναν τη διετία 1915-1916 έχουν αναγνωριστεί ως γενοκτονία από συνολικά 34 χώρες, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αρνείται ότι οι εν λόγω σφαγές και οι διωγμοί πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για να χαρακτηριστούν γενοκτονία. Οι Αμερικανοί πρόεδροι συνήθιζαν εδώ και δεκαετίες να εκδίδουν στις 24 Απριλίου μια ανακοίνωση για την «Ημέρα Μνήμης των Αρμενίων», χωρίς ωστόσο να αναφέρουν τον επίμαχο όρο της γενοκτονίας.

Ο μοναδικός πρόεδρος που είχε τολμήσει να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία ήταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον. Υπενθυμίζεται ότι και ο Μπαράκ Ομπάμα είχε αναγνωρίσει προεκλογικά ότι πρόκειται για γενοκτονία. Παρόλα αυτά όμως, δεν πρόφερε τη λέξη ούτε μια φορά από τη στιγμή που ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο πρώτος πρόεδρος τόλμησε να κάνει το επόμενο βήμα το 2021, αναγνωρίζοντας επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Το Μήνυμα του Προέδρου Μπάιντεν για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων:

Σήμερα, θυμόμαστε τις ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Meds Yeghern- της γενοκτονίας των Αρμενίων- και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Η εκστρατεία της βαναυσότητας ξεκίνησε στις 24 Απριλίου 1915, όταν οι οθωμανικές αρχές συνέλαβαν τους Αρμένιους διανοούμενους και τους ηγέτες της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Τις ημέρες, τους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν, 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν σε θάνατο - αφήνοντας οικογένειες για πάντα διαλυμένες και γενιές για πάντα αλλαγμένες.

Καθώς θρηνούμε αυτή την τραγωδία, τιμούμε επίσης το σθένος του αρμενικού λαού. Αφού πέρασαν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία, οι επιζώντες άρχισαν να σφυρηλατούν ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο μας. Με το θάρρος και τη δέσμευσή τους, ξανάχτισαν τις ζωές τους. Διατήρησαν τον πολιτισμό τους. Ενίσχυσαν τον ιστό των εθνών σε όλο τον κόσμο- συμπεριλαμβανομένου του δικού μας. Και είπαν τις ιστορίες τους για να εξασφαλίσουν ότι οι μαζικές φρικαλεότητες που ξεκίνησαν αυτή τη μέρα πριν από 109 χρόνια δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά.

Αυτός παραμένει ο επίσημος όρκος μας. Σήμερα - και κάθε μέρα - οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εκφράζονται ανοιχτά κατά της μισαλλοδοξίας. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε στο μίσος και τη φρίκη με ελπίδα και επούλωση των πληγών.

Και, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όλους εκείνους που αναζητούν ένα μέλλον όπου όλοι μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό».

