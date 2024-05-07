Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χθες Δευτέρα κτίριο υπό ανέγερση στην Τζορτζ, στις ακτές της Νότιας Αφρικής, ενώ άλλοι κάπου πενήντα εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι, ανακοίνωσε ο δήμος σήμερα.

Μέχρι τώρα 24 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και στην πλειονότητά τους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, διευκρινίζοντας πως τέσσερις υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Εξακολουθούν να αγνοούνται «51 άνθρωποι», παγιδευμένοι στα συντρίμμια, διευκρίνισε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Σωστικά συνεργεία επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε «τρεις χωριστές ζώνες» του κτιρίου που κατέρρευσε.

Δεν είναι σαφείς σε αυτό το στάδιο οι λόγοι της κατάρρευσης του υπό ανέγερση εξαώροφου κτιρίου, το οποίο θα διέθετε επίσης υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

