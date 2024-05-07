Τις βαθιές ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες στην Ινδία μετά και τις υποθέσεις βίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, σοκάροντας την παγκόσμια κοινή γνώμη, έρχεται να επιβεβαιώσει μία ακόμη απόφαση δικαστηρίου κατά του θύματος σε υπόθεση συζυγικού βιασμού.

Το δικαστήριο απέρριψε την καταγγελία μιας γυναίκας ότι ο σύζυγός της την υποχρέωσε σε «αφύσικη σεξουαλική δραστηριότητα», επειδή σύμφωνα με την ινδική νομοθεσία δεν είναι παράνομο για έναν σύζυγο να αναγκάζει τη γυναίκα του να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις.

Η απόφαση, που εκδόθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Madhya Pradesh την περασμένη εβδομάδα, ρίχνει φως σε ένα νομικό κενό στην Ινδία που δεν ποινικοποιεί τον συζυγικό βιασμό από έναν σύζυγο εναντίον της συζύγου του, εάν αυτή είναι άνω των 18 ετών.

Οι οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών προσπαθούν να αλλάξουν τον νόμο εδώ και χρόνια, αλλά έρχονται αντιμέτωπες με τους συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι η κρατική παρέμβαση θα μπορούσε να καταστρέψει την παράδοση του γάμου στην Ινδία.

Μια αμφισβήτηση του νόμου έχει περάσει από τις αίθουσες των δικαστηρίων της χώρας, με το Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί να εκδίδει μια διχαστική ετυμηγορία για το θέμα το 2022, ωθώντας τους δικηγόρους να υποβάλουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας που ακόμη περιμένει να εκδικαστεί.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Madhya Pradesh, η γυναίκα είπε στην αστυνομία ο σύζυγός της ήρθε στο σπίτι της το 2019, αμέσως μετά τον γάμο τους, και την υποχρέωσε σε «αφύσικο σεξ», σύμφωνα με το άρθρο 377 του ποινικού κώδικα της Ινδίας.

Το αδίκημα περιλαμβάνει μη συναινετική «σαρκική επαφή ενάντια στην τάξη της φύσης με οποιονδήποτε άνδρα, γυναίκα ή ζώο» και χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για τη δίωξη ομοφυλόφιλων ζευγαριών που έκαναν συναινετικό σεξ, πριν το Ανώτατο Δικαστήριο αποποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλία το 2018

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η πράξη συνέβη «σε πολλές περιπτώσεις» και ότι ο σύζυγός της την είχε απειλήσει ότι θα τη χωρίσει αν το έλεγε σε κανέναν. Τελικά προσέφυγε στη δικαιοσύνη αφού το είπε στη μητέρα της, η οποία την ενθάρρυνε να υποβάλει μήνυση το 2022, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο σύζυγος αμφισβήτησε την καταγγελία της συζύγου του στο δικαστήριο, με τον δικηγόρο του να ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε «αφύσικο σεξ» μεταξύ του ζευγαριού δεν ήταν εγκληματικό καθώς είναι παντρεμένοι.

Εκδίδοντας την απόφασή του, ο δικαστής Gurpal Singh Ahluwalia επεσήμανε την εξαίρεση της Ινδίας στον συζυγικό βιασμό, η οποία δεν καθιστά έγκλημα για έναν άνδρα να εξαναγκάζει σε σεξ τη σύζυγό του, νόμος που αποτελεί απομεινάρι της βρετανικής κυριαρχίας για περισσότερα από 70 χρόνια μετά την ανεξαρτησία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.