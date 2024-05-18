Συγκλονίζουν οι γονείς της Σάνι Λουκ, της 23χρονης καλλιτέχνιδας τατουάζ, το σώμα της οποίας ανασύρθηκε από τη Γάζα, μήνες αφότου σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Ο πατέρας της Σάνι Λουκ δήλωσε ότι η ανάπαυση της κόρης του θα είναι ένα δώρο. «Μοιάζει πραγματικά σαν να είναι ζωντανή», είπε ο πατέρας της 23χρονης, Νισίμ Λουκ στη New York Post προσθέτοντας πως η σορός της νεαρής πιθανώς βρισκόταν «σε ένα από τα τούνελ που ήταν πολύ, πολύ κρύο».

Οι γονείς της Σάνι εξέφρασαν σε κάθε περίπτωση την ανακούφισή τους που η σορός της κόρης τους επέστρεψε στο Ισραήλ.

«Ο στρατός ήρθε και μας είπε ότι η σορός της Σάνι βρέθηκε και μεταφέρθηκε πίσω στο Ισραήλ. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε και μπορούμε να τη θάψουμε όπως αρμόζει. Είναι μια μικρή ανακούφιση που ξέρουμε πού είναι το σώμα της και ότι θα είναι εδώ στο Ισραήλ θαμμένη», δήλωσε η μητέρα της Σάνι, Ρικάρντα Λουκ.

Η Λουκ, μία 23χρονη καλλιτέχνιδα τατουάζ, γιόρταζε με φίλους στο μουσικό φεστιβάλ Nova προτού δεχτεί επίθεση από ένοπλους της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας. Το σώμα της εμφανίστηκε σε ένα βίντεο, στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, που παρήλαυνε στη Γάζα περικυκλωμένο από ένοπλους.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τους γονείς της, Νισίμ και Ρικάρντα Λουκ, ότι το σώμα της κόρης τους βρέθηκε από Ισραηλινούς καταδρομείς στη Γάζα. Ο Νισίμ Λουκ είπε ότι για να είναι σίγουρος, είχε δει φωτογραφίες.

«Είδαμε και τα τατουάζ στα χέρια της», είπε το Σάββατο. "Τώρα θα έχει τη δική της θέση δίπλα μας και μπορούμε να πάμε εκεί όποτε θέλουμε. Και μπορεί να ξεκουραστεί."

Είπε ότι η κηδεία θα γίνει την Κυριακή, που είναι τα γενέθλια της μητέρας της, Ρικάρντα Λουκ.

«Νομίζω ότι η Σάνι είπε «ας δώσω στη μητέρα μου ένα δώρο γενεθλίων και ας επιστρέψω κοντά της», πρόσθεσε. Το να έχεις τον τάφο της Σάνι κοντά είναι παρηγοριά, είπε η Ρικάρντα Λουκ. «Ίσως βρούμε περισσότερη ειρήνη», πρόσθεσε.

Η Νισίμ Λουκ είπε ότι για αυτήν αποτελεί επίσης παρηγοριά το γεγονός ότι η Σάνι έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο πριν πεθάνει και πιθανότατα δεν υπέφερε. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της από τις ισραηλινές αρχές στα τέλη Οκτωβρίου, με βάση τα ευρήματα στην περιοχή του Nova rave, όπου περισσότεροι από 360 άνθρωποι πυροβολήθηκαν, χτυπήθηκαν με μαχαίρι ή κάηκαν μέχρι θανάτου.

Βίντεο με τη χαμογελαστή Σάνι στο πάρτι, πριν από την επίθεση, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τις επόμενες εβδομάδες.

"Χόρευε όλη τη νύχτα. Ήταν τόσο χαρούμενη", είπε ο Νισίμ Λουκ. "Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει κακό στον κόσμο επειδή ήταν ελεύθερο πνεύμα. Το είδε μόνο για μερικά δευτερόλεπτα."

Η Ρικάρντα Λουκ είπε ότι πονούσε από την άγνοια και την παραπληροφόρηση που διακρίνει σε ορισμένες διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

«Είναι φρικτό να το βλέπουμε», είπε. "Μπορούμε να σας πούμε από τη δική μας εμπειρία. Χάσαμε την κόρη μας σε αυτό το μακελειό." «Δεν υπάρχει αντίσταση που να δικαιολογεί αυτό που συνέβη εδώ», είπε.



