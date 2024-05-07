Η διπλωματία των ΗΠΑ επανέλαβε χθες Δευτέρα την κατηγορία ότι η Ρουάντα ευθυνόταν για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό της Παρασκευής εναντίον καταυλισμών εκτοπισμένων στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, αξιώνοντας το Κιγκάλι να προσαγάγει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση εναντίον των καταυλισμών, κοντά στην Γκόμα (ανατολικά), όπου διεξάγονται επί μήνες εχθροπραξίες ανάμεσα στον κυβερνητικό στρατό και το κίνημα ανταρτών M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα.

Η κυβέρνηση της Ρουάντας αντέδρασε το Σάββατο στην αμερικανική κατηγορία χαρακτηρίζοντάς τη «γελοία» και «παράλογη».

Ερωτηθείς χθες αν οι ΗΠΑ επιμένουν σε αυτή την κατηγορία, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, απάντησε: «απολύτως».

«Η κυβέρνηση της Ρουάντας πρέπει να διενεργήσει έρευνα για αυτή την ειδεχθή ενέργεια για να απαιτήσει να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται. Της το κάναμε σαφές», είπε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουάσιγκτον καταγγέλλει εδώ και καιρό, όπως και η Κινσάσα, ότι οι αντάρτες του M23 υποστηρίζονται από τη Ρουάντα. Όμως η κατηγορία των ΗΠΑ πως ενεπλάκησαν άμεσα μονάδες του στρατού της Ρουάντας στο επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας είναι, αν μη τι άλλο, ασυνήθιστη.

Η Ρουάντα απαιτεί από την πλευρά της δράση εναντίον μαχητών Χούτου που έχουν καταφύγει στη ΛΔ Κονγκό και φέρονται να συνδέονται με τους δράστες της γενοκτονίας στη Ρουάντα, που είχε στόχο πάνω απ’ όλα τους Τούτσι, πριν από τριάντα χρόνια.

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να μεσολαβήσουν ανάμεσα στα δυο μέρη. Η διευθύντρια των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας, η Αβρίλ Χέινς, είχε ταξιδέψει για αυτό τον Νοέμβριο στη ΛΔ Κονγκό και στη Ρουάντα.

Ακόμη, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε φέτος με τον πρόεδρο της Ρουάντας Πολ Καγκάμι κι εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει διπλωματική πρόοδος ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

