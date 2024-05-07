Η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού μεταδίδει πως μονάδες του κατέλαβαν την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, το οποίο συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που τα ισραηλινά τανκς καταλαμβάνουν το πέρασμα στη Ράφα:

כוחות צה״ל בהובלת אוגדה 162 החלו הלילה בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן בפעילות ממוקדת ובאזורים מוגבלים במזרח רפיח נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס>> pic.twitter.com/C1KT6UnpKM — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 7, 2024

Ερωτηθείς σχετικά με την πληροφορία, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει πως θα δοθεί «σύντομα» δελτίο Τύπου για το θέμα στη δημοσιότητα.

Israeli tanks at the Rafah border crossing this morning pic.twitter.com/Yq0HPlIIGB — Faytuks News (@Faytuks) May 7, 2024

Η αρχή που διαχειρίζεται τη διέλευση ανέφερε πως έχει κλείσει εξαιτίας της παρουσίας ισραηλινών αρμάτων μάχης.

Μέσω αυτής της συνοριακής διέλευσης εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στον θύλακο υπό πολιορκία, το σύνολο του πληθυσμού του οποίου αντιμετωπίζει λιμό, κατά τον ΟΗΕ.

Επίσημη επιβεβαίωση από τον IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατέλαβε σήμερα τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Μονάδα τεθωρακισμένων «έκανε ελιγμούς στη ζώνη» και «αυτή τη στιγμή, οι ειδικές δυνάμεις επιθεωρούν το σημείο διέλευσης» στη Ράφα, «έχουμε επιχειρησιακό έλεγχο στη ζώνη», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως αναφέρεται «αποκλειστικά στην πλευρά της διέλευσης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτός από το πέρασμα στη Ράφα, έχει κλείσει το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, για λόγους ασφαλείας, το οποίο θα ανοίξει ξανά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πάντα κατά τον ισραηλινό στρατό, μονάδες του επιχειρούν από χθες το βράδυ στην ανατολική Ράφα, όπου κατ’ αυτόν οι περισσότεροι άμαχοι και ορισμένοι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

