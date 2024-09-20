Ο Στάρμερ δεν θα δέχεται δωρεές για τα ρούχα του

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δεν θα δεχτεί άλλες δωρεές ενδυμάτων, ανέφερε μια πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ μετά την κριτική που ασκήθηκε επειδή από το 2019 έχει λάβει διάφορα δώρα αξίας άνω των 100.000 λιρών.

Σύμφωνα με μια έρευνα του τηλεοπτικού δικτύου Sky News, ο Στάρμερ έλαβε δώρα αξίας τουλάχιστον 107.145 λιρών, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του κοινοβουλίου, την τελευταία πενταετία. Δέχτηκε επίσης εισιτήρια για ποδοσφαιρικούς αγώνες και συναυλίες, αξίας 40.000 λιρών, καθώς επίσης και ρούχα και δωρεάν διαμονή.

Την εποχή εκείνη ο Στάρμερ ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, όμως συνέχισε να επωφελείται από τα δώρα αυτά και αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία, τον Ιούλιο.

Τα περισσότερα δώρα, τα οποία είναι νόμιμα και είχαν δηλωθεί στο Κοινοβούλιο, τα έλαβε από τον Ουαχίντ Άλι, έναν πολυεκατομμυριούχο, μέλος της Βουλής των Λόρδων, οποίος του χάρισε «ρούχα εργασίας» αξίας 16.200 λιρών και πολλά ζευγάρια γυαλιά.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι πέραν του Στάρμερ, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινες και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα σταματήσουν επίσης να δέχονται ρούχα.

Ο Στάρμερ λέει ότι ακολούθησε όλους τους κανόνες διαφάνειας και δήλωσε τα δώρα, ωστόσο τα στοιχεία αυτά τον έβλαψαν πολιτικά, σε μια περίοδο που η κυβέρνησή του κάνει περικοπές και κόβει την οικονομική βοήθεια για την πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας σε εκατομμύρια συνταξιούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

