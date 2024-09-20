Πού βρίσκεται η πραγματική «Μέση Γη» του Τόλκιν

Το έργο του J.R.R. Tolkien ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» αποτελεί ένα από τα κορυφαία έργα της σύγχρονης αγγλικής λογοτεχνίας και από τις πιο διάσημες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Οι περιπέτειες της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού διαδραματίζονται στο φανταστικό βασίλειο της «Μέσης Γης», με τοπία που κόβουν την ανάσα.

Όμως οι τοποθεσίες της Μέσης Γης δεν είναι τόσο… απόκοσμες όσο φαντάζεστε. Σύμφωνα με το BBC, πολλές από αυτές βασίζονται σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου και η επίσκεψή τους ζωντανεύει τόσο τα ίδια τα τοπία όσο και τους φανταστικούς κόσμους που ενέπνευσαν τον Tolkien να δημιουργήσει.

Το «μονοπάτι» του Τόλκιν, Λανκασάιρ (Lancashire), Αγγλία

Ενώ έγραφε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών τη δεκαετία του 1940, ο Tolkien έζησε για λίγο στο Stonyhurst College, ένα διάσημο οικοτροφείο στο Λανκασάιρ όπου ο γιος του ήταν δάσκαλος.

Ο γηραιός συγγραφέας περπατούσε συχνά μέσα από τα δάση και τους κυματιστούς λόφους της γύρω κοιλάδας Ribble και από εκεί πιστεύεται ότι εμπνεύστηκε το Σάιρ (Shire), το μικρό αγροτικό χωριό των χόμπιτ.

Σήμερα, οι θαυμαστές μπορούν να εξερευνήσουν την περιοχή στο μονοπάτι Tolkien, το οποίο άνοιξε το 2002 και οδηγεί τους πεζοπόρους στα ίδια τα τοπία που ενέπνευσαν τον συγγραφέα.

Οι χάρτες του Tolkien, εν τω μεταξύ, απεικονίζουν τη σύγκλιση τριών ποταμών – των Shirebourne, Withywindle και Brandywine – με τρόπο που αντικατοπτρίζει ακριβώς τη συνάντηση των ποταμών Hodder, Ribble και Calder εδώ στο Lancashire.

Επιπλέον, η εκκλησία St Mary’s στο κοντινό χωριό Newchurch-in-Pendle φέρει ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό: Ένα γλυπτό σε σχήμα ματιού στο μέσο του πύργου, γνωστό ως το Μάτι του Θεού, το οποίο μοιάζει με το παντοδύναμο μάτι του Σάουρον από τα βιβλία και τις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Φαράγγι Cheddar: Somerset, Αγγλία

Ενδεικτικά, το 1971ο Τόλκιν επιβεβαίωσε σε μια ιδιωτική επιστολή (δημοσιεύτηκε το 1981 ως μέρος του The Letters of J.R.R. Tolkien) ότι οι σπηλιές του Cheddar Gorge ενέπνευσαν τις «Λαμπερές Σπηλιές του Helm’s Deep» στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Επισκεφθείτε τη σπηλιά Gough Cave, την πιο διάσημη από τις σπηλιές του Cheddar, και πιθανότατα θα αναγνωρίσετε στοιχεία από την περιγραφή του Tolkien για τις λαμπερές σπηλιές: «Σπηλιές από λευκό και σαφράν και αυγουστιάτικο ρόδο, αυλακωτές και στριμμένες σε ονειρικές μορφές».

Denize Bluffs: Waitomo, Νέα Ζηλανδία

Οι φανατικοί θαυμαστές του LOTR θα αναγνωρίσουν αμέσως το Denize Bluffs, μια περιοχή με πανύψηλους βραχώδεις σχηματισμούς και άγριους θάμνους στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας.

Το τοπίο αυτό εμφανίζεται στην πρίκουελ ταινία «Το Χόμπιτ: Ένα απροσδόκητο ταξίδι» ως Trollshaws, ένα δάσος στην πλαγιά του λόφου όπου ο Μπίλμπο Μπάγκινς συναντά μερικά εχθρικά trolls.

Επίσης, το τοπίο χρησιμεύει στην τηελεοπτική σειρά ως μέρος του σπιτιού των Harfoots, των πρωταγωνιστών της σειράς των χόμπιτ.

Stow-on-the-World: Gloucestershire, Αγγλία

Ο Tolkien - βαθιά θρησκευόμενος - πέρασε την επαγγελματική του ζωή ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και είναι γνωστό ότι επισκεπτόταν συχνά το κοντινό Cotswolds, μια γραφική περιοχή με χωριά, ήπιους λόφους και επιβλητικές εκκλησίες.

Μια από αυτές τις εκκλησίες, ο ναός του Αγίου Εδουάρδου στην αγορά της πόλης Stow-on-the-Wold, έχει από καιρό χαρακτηριστεί ως πιθανή πηγή έμπνευσης για τον Tolkien. Επίσης, η βόρεια πόρτα της είναι από τις πιο φωτογραφημένες πόρτες της χώρας.

Fiordland: South Island, Νέα Ζηλανδία

Ολόκληρη η σειρά ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία, την πατρίδα του σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον.

Τα ποτάμια και τα δάση του Fiordland - μια περιοχή με πράσινες πλαγιές και χιονισμένα βουνά που βυθίζονται σε λαξευμένους από τους παγετώνες κολπίσκους - κατέχουν εξέχουσα θέση στις ταινίες.

Πρόκειται για την πιο παρθένα και βιοποικιλόμορφη περιοχή της Νέας Ζηλανδίας, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Τζάκσον την επέλεξε για να αναπαραστήσει μερικά από τα πιο άγρια μέρη της Μέσης Γης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.