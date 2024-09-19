Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την προμήθεια και τέταρτης φρεγάτας τύπου Belharra, καθώς και ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού σειράς πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, εξήγγειλε από τα ναυπηγεία του Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , κατά την τελετή καθέλκυσης της δεύτερης φρεγάτας αυτού του τύπου, - γνωστή ως Belharra, της «Νέαρχος». Ήδη έχει καθελκυστεί η «Κίμων» και ακολουθεί η «Φορμίων». Μάλιστα, ο υπουργός έκανε λόγο για τα νέα προηγμένα στρατηγικά όπλα των νέων φρεγατών, όπως τον πύραυλο SCALP NAVAL.

Τον κ.Δένδια συνοδεύουν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ενώ στην τελετή καθέλκυσης παραβρέθηκε και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Δείτε βίντεο από την τελετή καθέλκυσης:

«Ισχυροποιούμε την παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Η καθέλκυση της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό σταθμό για το Πολεμικό Ναυτικό μας και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Xώρας. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση της Ατζέντας «2030». Επιβεβαιώνει την ισχυρή βούληση και προσήλωση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας. Υπηρετεί το στόχο και τη σταθερή δέσμευση του συνόλου του πολιτικού συστήματος: Τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας και τις συνθήκες προόδου και ευημερίας της Χώρας και του ελληνικού λαού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε:



«Ισχυροποιούμε την παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο, προστατεύοντας, ταυτόχρονα τα σύνορα και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδέποτε αμφισβητώντας τα νόμιμα δικαιώματα άλλων χωρών της περιοχής. Πάντοτε τηρώντας τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και όσων προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Στη βάση της προστασίας των κοινών ευρωπαϊκών μας αξιών. Για την Ευρώπη της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών. Αξίες, την προάσπιση των οποίων ελπίζουμε να υιοθετήσουν όλες οι χώρες της περιοχής».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως η σχέση της Γαλλίας με την Ελλάδα είναι μακρά και στενή. «Βασίζεται σε κοινές αξίες και στόχους, ιδιαίτερα στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Η Συμφωνία για την Εγκαθίδρυση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση. Ως αποτέλεσμα αυτής της στενής συνεργασίας των χωρών μας, η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι η δεύτερη νεότευκτη ναυτική πλατφόρμα ενός πολυσχιδούς εξοπλιστικού προγράμματος. Το οποίο θεμελιώθηκε επί Υπουργίας του αγαπητού μου φίλου Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το Πρόγραμμα πλέον περνάει στην επόμενη φάση. Τροποποιημένο έχει αποτελέσει τμήμα της Ατζέντας «2030».

Ανακοινώθηκε 4η Belharra - Πύραυλοι «Scalp Naval» στις νέες φρεγάτες

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε πως η Ελλάδα εκκινεί τις διαδικασίες για να αποκτήσει και τέταρτη φρεγάτα του ίδιου τύπου.

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα την πρόθεση της Ελλάδος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο να αποκτήσει μια ακόμη φρεγάτα, την τέταρτη του ίδιου τύπου. Που θα έρθει να προστεθεί στον ΚΙΜΩΝΑ, το ΝΕΑΡΧΟ και τον ΦΟΡΜΙΩΝΑ. Ισχυροποιώντας έτσι ακόμη περισσότερο το Πολεμικό μας Ναυτικό».

Παράγοντα ισχύος θα αποτελούν και τα νέα προηγμένα στρατηγικά όπλα των νέων φρεγατών, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Η «ΝΕΑΡΧΟΣ», όπως η «ΦΟΡΜΙΩΝ» και η τέταρτη φρεγάτα, ενσωματώνουν τεχνολογίες που παρέχουν νέες δυνατότητες στο οπλοστάσιό τους. Οι φρεγάτες αυτές θα έχουν την δυνατότητα να φέρουν τον πύραυλο SCALP NAVAL. Ίσως τον πιο προηγμένο πύραυλο cruise, που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε μεγάλες αποστάσεις (άνω των 1000 χλμ) και με μεγάλη ακρίβεια. Η προσθήκη αυτή εντάχθηκε στο 12ετές Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, συνοδευόμενο από 20ετή ορίζοντα, ο οποίος παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, θα ενημερωθεί η ΒτΕ και θα τον υιοθετήσει το ΚΥΣΕΑ. Θα επιτρέπει στη Χώρα μας να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση που μπορεί να ανακύψει.»

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως με το πρόγραμμα ναυπήγησης των 4 φρεγατών BELHARA, με τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ, των πυραυλακάτων ΡΟΥΣΣΕΝ, αλλά και των υποβρυχίων μας, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται στην Ελλάδα, με την κτήση των τεσσάρων περιπολικών ISLAND, τα οποία σύντομα θα ενταχθούν στον στόλο μας, με τη μελλοντική συμμετοχή της χώρας στο σχεδιασμό και στη συνέχεια τη ναυπήγηση της νέας φρεγάτας CONSTELATION, με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας, με τη δημιουργία ενός πυραυλικού απόρθητου τείχους επιφανείας στο Αιγαίο, με την προώθηση μιας σειράς μικρότερων σε μέγεθος αλλά μεγάλων σε επιχειρησιακή αξία προγραμμάτων, αλλά και τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων στο τέλος της δεκαετίας και πάντοτε μέσα στα δημοσιονομικά όρια της χώρας, «κάνουμε απολύτως τα απαραίτητα βήματα εκσυγχρονισμού κι επιχειρησιακής αναβάθμισης του Πολεμικού μας Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων.»

«Έχω πει κατ’ επανάληψη ότι στόχος της Ελλάδος πλέον είναι να μην αγοράζει απλά όπλα από το ράφι, αλλά να συμμετέχει με αυξημένο ποσοστό στην συμπαραγωγή των αμυντικών συστημάτων που προμηθεύεται», σημείωσε ο ίδιος, αναφέροντας πως η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στη ναυπήγηση αυτών των φρεγατών για μας είναι ζήτημα υψηλής σημασίας. «Έχουν ήδη υπογραφεί 25 συμβόλαια με ελληνικές εταιρείες. Και θέτουμε ως πρώτο στόχο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να αυξήσουμε από 12 σε 15% το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής», επισήμανε χαρακτηριστικά.



Ο υπουργός δήλωσε πως η συνεργασία με γαλλικές εταιρείες και ιδιαίτερα τη NAVAL GROUP δεν είναι ευκαιριακή. «Πρόθεση μας είναι να μετεξελιχθεί σε μια μακροχρόνια κι αμοιβαία επωφελή σχέση, με όχημα το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας που πρόσφατα ιδρύσαμε, με σκοπό να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για τη βιομηχανική μας ανάπτυξη και τη συμμετοχή μας σε παγκόσμιες αμυντικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζεται η διοργάνωση του πρώτου Συμποσίου Καινοτομίας Ελλάδας – Γαλλίας».



Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η σημερινή καθέλκυση δεν είναι μια τυπική τελετή αλλά επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας, ως χώρα με μακρά ναυτική παράδοση, στη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας. «Η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» ενισχύει την εθνική μας αποτρεπτική ισχύ. Επιβεβαιώνει τη θέση μας ως αξιόπιστου συμμάχου και ισχυρού παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού μας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των συνεργατών μας από τη Γαλλία για το έργο σας, την προσήλωσή σας και τον επαγγελματισμό σας. Είναι η δική σας συνεισφορά που κάνει αυτήν την ημέρα πραγματικότητα».

Σε σχετική ανάρτηση, νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας ανέφερε: «Άφιξη στην Αεροπορική Βάση της Lann-Bihoué στη Γαλλία, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή από τις γαλλικές αρχές, πριν από τη μετάβαση στα Ναυπηγεία της Naval Group στη Lorient, για την τελετή καθέλκυσης της νέας Φρεγάτας FDI ΗΝ 'Νέαρχος'».

Φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ

Η καθέλκυση της «Νέαρχος», δεύτερης φρεγάτας FDI ΗΝ - γνωστής ως Belh@rra - κλάσης «Κίμων» που κατασκευάζεται στα ναυπηγεία του Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα.

Πρόκειται για την δεύτερη από τις τρεις φρεγάτες FDI HN, (Κίμων, Νέαρχος και Φορμίων) γνωστές ως «Belharra», του Πολεμικού Ναυτικού, που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στον ελληνικό στόλο.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Το πρόγραμμα FDI HN βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

Η Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» καθελκύσθηκε τον Οκτώβριο του 2023, ακολούθησε η «ΝΕΑΡΧΟΣ» και σειρά παίρνει η «ΦΟΡΜΙΩΝν». Οι τρεις φρεγάτες θα παραδοθούν το 2025 και το 2026.

FDI, η πρώτη ψηφιακή φρεγάτα

Η φρεγάτα FDI HΝ είναι ένα πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης εκτοπίσματος 4.500 τόνων. 'Ένα πλοίο πολλαπλών αποστολών και με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, διαθέτει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και προβολή ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες της Thales σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Εξαιρετικά ισχυρά οπλισμένη (αντι-επιφανείας βλήματα MBDA Exocet MM40 B3C, και αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, πύραυλοι RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλα), η φρεγάτα FDI ΗΝ έχει ακόμη τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα να επιβιβάζει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο εναέριο οχήμα (UAV).

Ενσωματώνει δε όλη τη τεχνογνωσία όλων των συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου. 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εγκαταστάσεις για εναέρια Μέσα: ελικόπτερο κλάσης 10 τόνων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος VTOL (UAV)

Κύριοι οπλισμοί:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από την Naval Group

πυροβόλο 76 χλστ

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμέτρα CANTO που αναπτύχθηκαν από την Naval Group

