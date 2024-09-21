Τα πτώματα έντεκα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο που είχαν αποκεφαλιστεί, εντοπίστηκαν χθες Παρασκευή στη μεξικανική πόλη Οχινάγα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, μέρος οδού διακίνησης ουσιών στην πολιτεία Τσιουάουα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η περιοχή όπου ανακτήθηκαν τα πτώματα έχει μετατραπεί σε θέατρο σύγκρουσης συμμοριών για τον έλεγχο του τομέα, που γειτονεύει με το Τέξας.

Μιλώντας στον Τύπο, ο πολιτειακός εισαγγελέας Σέσαρ Χαουρέγκι τόνισε «μας ενημέρωσαν για τον εντοπισμό 11 πτωμάτων στα περίχωρα της πόλης Οχινάγα, συμπεριλαμβανομένων δυο αποκεφαλισμένων», προσθέτοντας ότι μήνυμα, που προφανώς είχε αφεθεί από κακοποιούς, βρέθηκε κοντά στα θύματα.

Ο εισαγγελέας Χαουρέγκι πάντως εκτίμησε πως δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτό το φονικό και την εσωτερική σύγκρουση στο καρτέλ Σιναλόα, που συνταράσσει την ομώνυμη πολιτεία επί σχεδόν δύο εβδομάδες κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από σαράντα ανθρώπους.

Η Οχινάγα, που απέχει κάπου 400 χιλιόμετρα από τη Σιουδάδ Χουάρες, τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Τσιουάουα, έχει περίπου 22.000 κατοίκους. Βρίσκεται στην όχθη του Ρίο Μπράβο, του ποταμού που αποτελεί φυσικό σύνορο του Μεξικού και των ΗΠΑ, απέναντι στην αμερικανική πόλη Πρεζίντιο.

Το ατελείωτο κύμα βίας που αποδίδεται στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος από τις αρχές του Μεξικού έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 450.000 ανθρώπους, ενώ άλλοι 100.000 χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

