ΟΗΕ για Λίβανο: Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει εκρήξεις φαινομενικά αθώων συσκευών

Το διεθνές δίκαιο «απαγορεύει» τη χρήση «παγιδευμένων», φαινομενικά «αθώων» συσκευών, επέμεινε σήμερα, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

«Είναι έγκλημα πολέμου να διαπράττει κανείς βίαιες ενέργειες με στόχο να διασπείρει τον τρόμο μεταξύ των αμάχων», πρόσθεσε, μιλώντας στη συνεδρίαση που οργανώθηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, με αφορμή την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών και φορητών ασυρμάτων στον Λίβανο, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 37 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2.931.

Η επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι αν συνεχιστεί η βία μεταξύ του Ισραήλ, της παλαιστινιακής Χαμάς και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, τότε «διατρέχουμε τον κίνδυνο να δούμε μια ανάφλεξη που θα μπορούσε να επισκιάσει ακόμη και την καταστροφή και τα δεινά των οποίων γίναμε μάρτυρες μέχρι στιγμής».

Ο Τουρκ επισήμανε ότι «είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς, υπ’ αυτές τις συνθήκες, τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και των μέτρων προφύλαξης κατά την επίθεση, όπως ορίζονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Ο Τουρκ ζήτησε να διεξαχθεί μια ανεξάρτητη έρευνα για τις εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας στον Λίβανο και τόνισε ότι εκείνοι που διέταξαν και διέπραξαν τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν, σημειώνοντας ότι «ο πόλεμος έχει κανόνες».

«Το να στοχεύεις ταυτόχρονα χιλιάδες άτομα, είτε πρόκειται για αμάχους είτε για μέλη ενόπλων οργανώσεων, χωρίς να γνωρίζεις ποιος έχει στην κατοχή του τις εν λόγω συσκευές, το πού βρίσκονται τη στιγμή της επίθεσης, παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», υπογράμμισε.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν μια νέα εξέλιξη στον πόλεμο, όπου οι συσκευές επικοινωνίας μετατρέπονται σε όπλα (...) Αυτό δεν μπορεί να είναι η νέα κανονικότητα», επέμεινε.

