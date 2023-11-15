Στα άκρα φαίνεται να οδηγούνται οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου εναντίον του Ισραήλ, για την επιχείρηση στη Γάζα.

Η απάντηση του Τελ Αβίβ ήρθε από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση εξ ονόματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Αποκαλεί το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος, αλλά στις ενέργειές του υποστηρίζει το τρομοκρατικό κράτος της Χαμάς», τονίζει ο Νετανιάχου και προσθέτει:

«Ο ίδιος βομβάρδισε τουρκικά χωριά εντός των συνόρων της Τουρκίας - Δεν θα δεχθούμε το κήρυγμά του».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρεται στις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στα κουρδικά χωριά, εντός και εκτός τουρκικής επικράτειας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.