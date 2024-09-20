Φωτιά σε ΧΥΤΑ στην Κάρπαθο

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής σε χώρο συλλογής απορριμμάτων στην Κάρπαθο.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αυτή τη στιγμή καλύτερη εικόνα, ωστόσο αναμένεται να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα μεταβαίνουν αεροπορικώς στην Κάρπαθο 30 δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ με αεροσκάφος ATR.

Για τη φωτιά ήχησε 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο χώρο περισυλλογής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καρπάθου



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μενετές #Καρπάθου παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2024

Πηγή: skai.gr

