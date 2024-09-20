Σκληρή κριτική κατά τις ΕΕ άσκησε για ακόμα μία φορά ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν λέγοντας πως αμφιβάλει ότι η χώρα του θα λάβει έγκαιρη βοήθεια μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες σε όλη την Κεντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

«Με όλο τον σεβασμό, αν περιμέναμε τις Βρυξέλλες να μας σώσουν, το νερό θα είχε φτάσει μέχρι το λαιμό μας», είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Η Ουγγαρία είναι η τελευταία χώρα που επλήγη από τις καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 21 θανάτους στην περιοχή — αν και οι αρχές στη Βουδαπέστη δεν έχουν αναφέρει θύματα.

Ο Όρμπαν ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε αναβάλει τις διεθνείς του δεσμεύσεις έως ότου υποχωρήσουν οι πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ουγγρική προεδρία του Συμβουλίου. Ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να τα βάλει με τις Βρυξέλλες απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προσφορά της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής.

«Εάν προκύψει μια κατάσταση σε μια χώρα, υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να ενεργοποιηθεί με μονομερή ειδοποίηση», είπε ο Όρμπαν. «Το κάναμε αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να εξετάζουν εάν κάποιο είδος βοήθειας πρέπει ή μπορεί να παρασχεθεί».

«Μόλις τελειώσουν αυτές οι περίπλοκες διαδικασίες των Βρυξελλών – και δεν τιμωρηθούμε με το να μην λάβουμε τη βοήθεια που μας αξίζει, γιατί όλα αυτά είναι ερωτηματικά στις Βρυξέλλες – τότε θα λάβουμε υποστήριξη».

Στις 14 Σεπτεμβρίου — λίγο αφότου άρχισαν οι νεροποντές να επηρεάζουν τη λεκάνη του Δούναβη — η υπηρεσία ταχείας χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης Copernicus της ΕΕ άρχισε να παρέχει δορυφορικές εικόνες από τις πλημμύρες στην Ουγγαρία, κατόπιν αιτήματος της Βουδαπέστης.

Οι έντονες παρατηρήσεις του Όρμπαν μπορεί να επηρεάστηκαν από μια προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουγγαρία για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο.

«Προς το παρόν, ας δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και ας ευχαριστήσουμε με σεβασμό τις Βρυξέλλες που τουλάχιστον μας σκέφτονται», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

