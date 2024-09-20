Λογαριασμός
Στρατιώτες του IDF πετούν σορούς Παλαιστινίων από ταράτσες στη Δυτική Όχθη - Δείτε βίντεο

Έρευνα του IDF - Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει βίντεο που φαίνεται πως καταγράφει στρατιώτες του IDF να πετούν σορούς Παλαιστινίων από ταράτσα

Έρευνα IDF για στρατιώτες του Ισραήλ που πέταξαν σορούς Παλαιστινίων από ταράτσα

Έρευνα πραγματοποιεί ο στρατός του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφονται στρατιώτες του να πετούν σορούς τριών νεκρών Παλαιστινίων από ταράτσα κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πλάνα από το περιστατικό, που σημειώθηκε στη βόρεια πόλη Καμπαντίγια, κοντά στην Τζενίν, αποτυπώνουν εν συνεχεία μια στρατιωτική μπουλντόζα που φαίνεται πως ανήκει στον IDF να μαζεύει και να απομακρύνει τις σορούς.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει μεγάλη οργή, σημειώνει σε σχετικό του άρθρο τo ΒΒC.

Ακολουθεί το βίντεο που περιέχει σκληρές εικόνες:

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν νωρίτερα ότι πρόκειται για «ένα σοβαρό περιστατικό» που αντιτίθεται στις αξίες και τις αρχές τους.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην Καμπατίγια την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι στρατιώτες είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι ακόμη και οι σοροί των εχθρών τους αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Καμπατίγια, κατά την οποία τέσσερις μαχητές σκοτώθηκαν σε «ανταλλαγή πυρών» και άλλοι τρεις σκοτώθηκαν μετά από επίθεση drone σε αυτοκίνητο.

