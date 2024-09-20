Έρευνα IDF για στρατιώτες του Ισραήλ που πέταξαν σορούς Παλαιστινίων από ταράτσα

Έρευνα πραγματοποιεί ο στρατός του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφονται στρατιώτες του να πετούν σορούς τριών νεκρών Παλαιστινίων από ταράτσα κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πλάνα από το περιστατικό, που σημειώθηκε στη βόρεια πόλη Καμπαντίγια, κοντά στην Τζενίν, αποτυπώνουν εν συνεχεία μια στρατιωτική μπουλντόζα που φαίνεται πως ανήκει στον IDF να μαζεύει και να απομακρύνει τις σορούς.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει μεγάλη οργή, σημειώνει σε σχετικό του άρθρο τo ΒΒC.

Ακολουθεί το βίντεο που περιέχει σκληρές εικόνες:

🚨 Warning! Disturbing images!



Video shows 3 IOF soldiers throwing bodies off a roof after a raid in the West Bank. This is a war crime.



Israel is "investigating". pic.twitter.com/bYSsYKz0jy — Julia 🕊️ 🇵🇸 (@julsHz) September 20, 2024

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν νωρίτερα ότι πρόκειται για «ένα σοβαρό περιστατικό» που αντιτίθεται στις αξίες και τις αρχές τους.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην Καμπατίγια την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι στρατιώτες είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι ακόμη και οι σοροί των εχθρών τους αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Καμπατίγια, κατά την οποία τέσσερις μαχητές σκοτώθηκαν σε «ανταλλαγή πυρών» και άλλοι τρεις σκοτώθηκαν μετά από επίθεση drone σε αυτοκίνητο.

Israel investigates after its soldiers filmed throwing bodies off roof https://t.co/CnGqrbFHFH — BBC News (World) (@BBCWorld) September 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.