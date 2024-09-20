It’s Red Lip Season: Πώς να βρεις το τέλειο κόκκινο ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σου

Ξέρεις εκείνο το ρούχο που σε κάνει να νιώθεις ακαταμάχητη ή το κόσμημα που συμπληρώνει κάθε εμφάνιση; Έτσι ακριβώς αισθάνομαι εγώ για το κραγιόν. Τίποτα δεν είναι πιο ικανοποιητικό από το να μπαίνεις στο κατάστημα και να βρίσκεις την τέλεια απόχρωση, ειδικά όταν μιλάμε για κόκκινο κραγιόν.

Τώρα που ήρθε το φθινόπωρο, σε βοηθάμε να βρεις την ιδανική απόχρωση κόκκινου κραγιόν που όχι μόνο θα ταιριάζει με τον τόνο της επιδερμίδας σου, αλλά θα εντυπωσιάσει σε κάθε εμφάνιση και φυσικά θα μείνει στη θέση του.

Ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες

Οι ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες συνήθως έχουν ροζ υποτόνους. Για να τονίσεις την επιδερμίδα σου, προτίμησε κόκκινα κραγιόν με μπλε ή ροζ βάση, όπως οι αποχρώσεις του βατόμουρου, που θα αναδείξουν τα ροζ στοιχεία του δέρματός σου.

Ανοιχτές επιδερμίδες

Οι ανοιχτές επιδερμίδες συνήθως έχουν ουδέτερους ή ζεστούς υποτόνους. Για να ταιριάζει καλύτερα, επέλεξε ένα κόκκινο με ελαφρώς πορτοκαλί βάση. Αυτά τα κραγιόν θα αναδείξουν τους χρυσαφένιους τόνους και θα φωτίσουν την επιδερμίδα σου.

Σταρένιες επιδερμίδες

Οι σταρένιες επιδερμίδες μπορούν να μαυρίσουν εύκολα, οπότε μπορείς να αλλάζεις το κόκκινο κραγιόν ανάλογα με την εποχή. Το καλοκαίρι προτίμησε ένα πορτοκαλοκόκκινο για να αναδείξεις την μπρονζέ επιδερμίδα σου, ενώ το χειμώνα δοκίμασε ένα μπλε-κόκκινο για να φωτίσει το χαμόγελό σου.

Καραμελένιες επιδερμίδες

Οι καραμελένιες επιδερμίδες έχουν κίτρινη βάση. Για να αναδείξεις αυτόν τον τόνο, προτίμησε ένα αληθινό κόκκινο κερασιού. Αυτές οι αποχρώσεις θα τονίσουν τη ζεστασιά της επιδερμίδας σου και θα φωτίσουν το χαμόγελό σου.

Σκούρες επιδερμίδες

Οι σκούρες επιδερμίδες μπορούν να «παίξουν» πολύ με τις αποχρώσεις του κόκκινου κραγιόν. Για ένα έντονο αποτέλεσμα, επέλεξε ένα πορτοκαλοκόκκινο για να κάνεις τα χείλη σου να ξεχωρίζουν, ή δοκίμασε ένα μπλε-κόκκινο για μια πιο φυσική εμφάνιση.

