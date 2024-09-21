Παγιδευμένοι βομβητές: Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για «τρομοκρατία»

Οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας στον Λίβανο αυτή την εβδομάδα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά «τρομοκρατία» και πλέον «κανένας στον κόσμο δεν είναι ασφαλής», έκρινε την Παρασκευή (20/9), απευθυνόμενος σε καταγγελτικό τόνο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «κακοποιό» κράτος.

«Το να ανατινάσσονται συσκευές επικοινωνίας εξ αποστάσεως με μαζικό τρόπο, χωρίς την παραμικρή έγνοια για το ποιοι τις φέρουν, ή ποιοι είναι γύρω τους, είναι μέθοδος πολέμου άνευ προηγουμένου ως προς τη βαρβαρότητά της και τον τρόμο που προκαλεί», στοχοποίησε «χιλιάδες ανθρώπους διαφόρων ηλικιών στη δουλειά τους, στα σπίτια τους, στους δρόμους, σε εμπορικά κέντρα – αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρομοκρατία», τόνισε ο Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ στο ΣΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.