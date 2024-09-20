Λίβανος: Στους 14 οι νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

Στους 14 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ισραηλινό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο, στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA, πέντε παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων από την επίθεση στο κτίριο της οδού Τζάμους. Το πρακτορείο ανέφερε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 έπληξε την κατοικημένη περιοχή σε δύο επιθέσεις.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και υψηλόβαθμοι διοικητές της.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε το «βάρβαρο και παράνομο» αεροπορικό πλήγμα «του σιωνιστικού καθεστώτος», το οποίο «συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου» όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του, Νασέρ Κανανί, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σιωνιστικό καθεστώς επιδιώκει να κλιμακώσει την ένταση και να διευρύνει τη γεωγραφία του πολέμου και της σύγκρουσης στην περιοχή», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «μια τόσο παράνομη πολιτική συνιστά σαφή απειλή για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

