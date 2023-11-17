Της Αθηνάς Παπακώστα

Όσο τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και ξένοι αναλυτές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν την επόμενη ημέρα του πολέμου και όσο οι πιέσεις και οι εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για αναστολή των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας πληθαίνουν τόσο, κάποιοι επιλέγουν να διατηρούν το βλέμμα τους στραμμένο στη διπλωματική σκακιέρα και κυρίως στη στάση του πιο στενού συμμάχου του Ισραήλ, εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ουάσιγκτον είναι εκείνη η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να καταδικάζει αμέσως και κατηγορηματικά την επίθεση της Χαμάς κάνοντας λόγο «για την πιο θανατηφόρα ημέρα για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα», να στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με στόχο την αποτροπή επιθετικών κινήσεων από το Ιράν και τους «δορυφόρους» του.

Το μοντέλο όμως συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα φαίνεται να αλλάζει πίσω από τις κλειστές πόρτες με αναλυτές να σημειώνουν ότι ασκούνται πιέσεις από την Ουάσιγκτον για αλλαγή... τακτικής.

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να δήλωσε εκ νέου ότι η Χαμάς διαπράττει εγκλήματα πολέμου καθώς, όπως υπογράμμισε, διαθέτει στρατιωτικές υποδομές κάτω από «ένα νοσοκομείο» και μπορεί να προσέθεσε ότι είναι βέβαιος για το «γεγονός» επικαλούμενος στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών ωστόσο, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει ευθύνη να είναι όσο πιο προσεκτικό γίνεται όταν πλήττει στόχους.

«Τους το είπαμε. Συζητήσαμε ότι είναι ανάγκη να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί» ήταν τα ακριβή λόγια του Αμερικανού προέδρου υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ έχουν (συ)ζητήσει διαφορετική τακτική.

Είχαν άλλωστε προηγηθεί και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, ο οποίος είχε υπογραμμίσει ότι «υπήρξαμε πάντα απολύτως ξεκάθαροι με τους Ισραηλινούς μας εταίρους σχετικά με τη σημασία να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων. Υπήρξαμε επίσης πολύ σαφείς σχετικά με το γεγονός ότι πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν μιλάμε για νοσοκομεία».

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον δεν έχει δείξει καθόλου ευχαριστημένη με τα σχέδια του Ισραήλ για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος μιλώντας στους Financial Times τόνισε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αφήσει ένα κενό στη Γάζα προσθέτοντας ότι θα πρέπει να διατηρήσει εκεί μία ισχυρή παρουσία στο εγγύς μέλλον ώστε να αποτρέψει την επανεμφάνιση της Χαμάς. Έχουν προηγηθεί και οι σχετικές δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ωστόσο, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Τζο Μπάιντεν πριν από λίγες ώρες επαναλάμβανε ότι η κατοχή της Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ θα ήταν μεγάλο λάθος.

«Το ξεκαθάρισα στο Ισραήλ» είπε υπογραμμίζοντας ότι δήλωσε στον πρωθυπουργό της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν πιστεύει πως ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επαναλάβει πως είναι κατά του βίαιου εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Έχουν επιπλέον ταχθεί κατά της μείωσης του εδάφους της και υπέρ της διακυβέρνησης της Γάζας και της Δυτικής Όχθης με ενιαίο τρόπο υπό την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής συμπεριλαμβάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη λύση δύο κρατών και ξεκαθαρίζοντας ότι η Γάζα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «πλατφόρμα» για τρομοκρατία και βίαιες επιθέσεις.

Προκλήσεις και υπολογισμοί

H διπλωματική πρόκληση με την οποία ο Τζο Μπάιντεν είναι αντιμέτωπος είναι μεγάλη. Οι ηγέτες των Αραβικών χωρών ζητούν άμεση βοήθεια προς τους αμάχους του υπό πολιορκία παλαιστινιακού θύλακα καθώς επίσης και άμεση, βιώσιμη κατάπαυση του πυρός ενώ, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης σχεδίου ψηφίσματος το οποίο καλεί σε ανθρωπιστική παύση των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας με τις ΗΠΑ να απέχουν και να μην ασκούν βέτο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει το Ισραήλ να νικήσει τη Χαμάς. Θέλει όμως να αποτρέψει και τους εχθρούς του Ισραήλ στην περιοχή ώστε να μην εμπλακούν στον πόλεμο.

Όσο η καταστροφή που σπέρνουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις επεκτείνεται τόσο πιο δύσκολη είναι η αποστολή της Ουάσιγκτον καθώς παράλληλα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται πλέον σε προεκλογική περίοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε λιγότερο από έναν χρόνο θα έχουν εκλογές και το 68% των Αμερικανών πολιτών σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ρόιτερς επιθυμεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός με τις φωνές εντός των Δημοκρατικών να πυκνώνουν όσο ο πόλεμος συνεχίζει.

Οι πολιτικοί υπολογισμοί της Ουάσιγκτον είναι, επομένως, αναπόφευκτοι με τους αναλυτές να τονίζουν ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνδεθεί με την έκβαση του πολέμου καθώς οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μέση Ανατολή.

