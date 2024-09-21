ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μικτές τάσεις

Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Παρασκευή.

Ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 36 μονάδες ή 0,09% για να κλείσει σε νέο ιστορικό υψηλό στις 42.063,36 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,19% στις 5.702,88 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq «έχασε» 0,35% στις 17.951,06 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

