Ιωάννα Μαλέσκου: «Αυτό ήθελα να μοιραστώ, έτσι λίγο γιατί με τάραξε»

Αν και όπως παραδέχτηκε η ίδια μιλώντας για ένα περιστατικό που την τάραξε, αν δεν είχε το παιδί μαζί, δεν ήταν σίγουρη πως θα αντιδρούσε.. Η Ιωάννα Μαλέσκου επέστρεφε στο σπίτι της, όταν ήρθε αντιμέτωπη με μια άλλη οδηγό που την εκνεύρισε τελικά ιδιαίτερα.

Η ίδια διηγήθηκε το περιστατικό αναλυτικά με ένα βίντεο στο TikTok της και τουλάχιστον το έβγαλε από μέσα της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.