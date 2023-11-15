Ισραήλ: Όμηρος της Χαμάς γέννησε στη Γάζα

Μια γυναίκα που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, γέννησε στη Γάζα, ανέφερε η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε επιστολή της που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μία από τις γυναίκες που απήχθησαν από τη Χαμάς ήταν έγκυος. Γέννησε το μωρό της σε αιχμαλωσία», γράφει η Σάρα Νετανιάχου στα αγγλικά, σε αυτήν την επιστολή που απευθύνεται στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν. Η Σάρα Νετανιάχου ζητά από την Τζιλ Μπάιντεν να αναλάβει δράση «για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων».

Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι 239 άνθρωποι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος. Δεν έχουν αποκαλύψει όμως ούτε την ταυτότητα ούτε οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για τους ανθρώπους αυτούς.

Στην επιστολή της η κυρία Νετανιάχου γράφει ότι μεταξύ των ομήρων είναι και 32 παιδιά, το ένα ηλικίας μόλις 10 μηνών. Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων ανέφερε ότι το μωρό αυτό, ο Κριφ Μπίμπας, ήταν εννέα μηνών όταν απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ μαζί με τον 4χρονο αδελφό του, τον Αριέλ, και τους γονείς τους, Γιάρντεν και Σίρι.

«Πρέπει να μιλήσουμε εξ ονόματος των παιδιών αυτών. Πρέπει να ζητήσουμε την απελευθέρωσή τους, καθώς και των άλλων ομήρων», γράφει η Σάρα Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η κυρία Νετανιάχου έχει απευθύνει επιστολές και στις συζύγους άλλων ηγετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

