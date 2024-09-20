Διονύσης Πρώιος: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Masterchef σε τροχαίο, όπως κι ο γιος του

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Masterchef και γνωστός μάγειρας Διονύσης Πρώιος Ραλλάτος έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Ο Διονύσης που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με τη συμμετοχή στο Masterchef 4 είχε πάντα μια ιδιαίτερη απεφή με τη δημοσιότητα. Προσωπικός φίλος του Λάκη Γαβαλά είχε εργαστεί και ως μοντέλο στο παρελθόν και παράλληλα ως ζωγράφος. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει, μπαίνοντας τότε στο παιχνίδι, οτι είχε ζωγραφίσει το σπίτι του Λάκη και είχε πληρωθεί σε ρούχα.

