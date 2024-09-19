Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας με δυτικούς πυραύλους θα οδηγήσουν σε παγκόσμιο πόλεμο με τη χρήση πυρηνικών όπλων και ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι σκληρή με πιο ισχυρά όπλα.

Ο Βιτσισλάβ Βολόντιν, είπε ότι αν η Δύση δώσει την άδεια για τέτοιους είδους πλήγματα σε βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, τότε αυτό θα οδηγήσει σ’ ένα «παγκόσμιο πόλεμο με χρήση πυρηνικών όπλων».

«Η Ρωσία θα δώσει μια σκληρή απάντηση χρησιμοποιώντας πιο ισχυρά όπλα» είπε ο Βολόντιν, στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συχνά μεταφέρει απόψεις που επικρατούν στα ανώτερα κλιμάκια του Κρεμλίνου.

Οι δηλώσεις του Βολόντιν συνιστούν απάντηση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτραπεί στο Κίεβο να πλήξει ρωσικούς στόχους με δυτικά όπλα.

Ο Βολόντιν είπε ότι στη Μόσχα φαίνεται ότι η Δύση έχει ξεχάσει τις τεράστιες θυσίες που έκανε η Σοβιετική Ένωση στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος RS-28 Sarmat, που είναι γνωστός σε κάποιους ως Satan II, θα χρειαζόταν μόλις 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να πλήξει το Στρασβούργο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 - η οποία θεωρείται η εποχή κατά την οποία οι δύο υπερδυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου έφτασαν πιο κοντά από ποτέ σε έναν εσκεμμένο πυρηνικό πόλεμο.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.