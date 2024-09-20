Σάκης Κατσούλης: «Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα μεγάλο παιδί. Δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία»

Μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο επιχειρηματίας είχε να πει πολλά και για τη σχέση του σήμερα με τον τραγουδιστή, αλλά και για την προσωπική του ζωή, τη σύντροφο της ζωής του Μαριαλένα Ρουμελιώτη και το θέμα γάμος.

«Όταν με ρωτάνε για τον Τριαντάφυλλο, η άποψή μου θα είναι πάντα η ίδια: είναι ένα μεγάλο παιδί. Ό,τι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία, όπως και σε ένα παιδί που κάνει μία σκανταλιά», είπε στην αρχή ο Σάκης Κατσούλης στη Σοφία Ραυτοπούλου και συνέχισε:

«Έχουμε ζήσει τόσα πολλά πράγματα. Με στεναχώρησε όλο αυτό που έγινε με την οικογένειά μου, όσο εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να απαντήσω. Με στεναχώρησε, γιατί το έχει ζήσει και ο Τριαντάφυλλος, να λείπει και να μιλάνε άλλοι για εκείνον χωρίς να μπορεί να απαντήσει. Περίμενα ότι θα το σεβαστεί. Το γυαλί που σπάει δεν ξανακολλάει ποτέ με τον ίδιο τρόπο», παραδέχτηκε ο δύο φορές νικητής του Survivor.

Ενώ φάνηκε να ζορίζεται λίγο όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα γάμος, παρά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά έκανε ερωτική εξομολόγηση στη γυναίκα που δηλώνει ότι είναι το άλλο του μισό:

«Είναι σαν να έχουμε παντρευτεί με τη Μαριαλένα, συζούμε ήδη 6 χρόνια. Είναι το άλλο μου μισό κυριολεκτικά. Είναι κούκλα, δουλευταρού και νιώθω τόσα πολλά για εκείνην. Δεν θέλω να με ρωτάτε για τον γάμο, γιατί πιεζόμαι και νομίζω ότι όλα έρχονται μόνα τους.

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Αν ήμουν εγωιστής θα σου έλεγα ότι εγώ είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας και προχωράμε. Δεν είναι όμως έτσι, πρέπει να θέλουν και οι δύο»

