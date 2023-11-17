Τα συνδικάτα Cgil και Uil, δυο από τα τρία μεγαλύτερα της Ιταλίας, προκήρυξαν για σήμερα γενική απεργία, κατά του προσχεδίου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι και με αίτημα την αύξηση των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η απεργία θα διαρκέσει οκτώ ώρες σε όλους τους κύριους τομείς της δημόσιας διοίκησης, από τα σχολεία μέχρι τα νοσοκομεία και τα ταχυδρομεία. Μοναδική εξαίρεση, ο τομέας των δημοσίων μέσων μεταφοράς: μετά από απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, να υπογράψει πολιτική επιστράτευση των εργαζομένων, τα συνδικάτα μείωσαν τη διάρκεια της κινητοποίησης σε μετρό, λεωφορεία και ακτοπλοϊκές συνδέσεις, από τις οκτώ ώρες που είχαν προγραμματιστεί αρχικά, στις τέσσερις. Από την σημερινή απεργία εξαιρούνται μόνον οι αερομεταφορές και η Πυροσβεστική.

Στην κεντρική Ιταλία, επίσης, η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση αφορά και τoν ιδιωτικό τομέα, με κύρια έμφαση στο εμπόριο και στις οικοδομές.

Για τις 20 του μηνός έχει προκηρυχθεί νέα, οκτάωρη απεργία στο νησί της Σικελίας, στις 27 Νοεμβρίου στην Σαρδηνία, ενώ στις 24 Νοεμβρίου θα απεργήσουν τα μέλη των συνδικάτων Cgil και Uil που εργάζονται στις περιφέρειες της βόρειας Ιταλίας και την 1η Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι του ιταλικού Νότου. Συνολικά, πρόκειται για πέντε οκτάωρες κινητοποιήσεις, με συγκεντρώσεις σε πενήντα οκτώ πλατείες της Ιταλίας.

Το συνδικάτο Cisl, τέλος, παρόλο που ζητά να αλλάξει μεγάλο μέρος του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, θεωρεί λανθασμένη την προσφυγή στην γενική απεργία και, για τον λόγο αυτό, δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

