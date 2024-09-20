Βοηθός... καρμανιόλα στη Σαουδική Αραβία ακύρωσε δύο πεντακάθαρα γκολ στις καθυστερήσεις - Ευτυχώς υπήρχε ο VAR

Η Αλ Αχλί δυσκολεύτηκε όμως επικράτησε 4-2 της Νταμάκ χάρη σε δύο γκολ των Ρομπέρτο Φιρμίνο και Άιβαν Τόνεϊ στις καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά, ο ένας εκ των βοηθών του αγώνα δεν ήθελε με... τίποτα να νικήσουν οι γηπεδούχοι.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω βοηθός σήκωσε σε αμφότερα τα γκολ το σημαιάκι του υποδεικνύοντας οφσάιντ.

Το θέμα είναι πως από τα ριπλέι φάνηκε πως όχι απλώς δεν υπήρχε παράβαση, αλλά αντίθετα και οι δύο φάσεις ήταν πεντακάθαρες! Ειδικά στο δεύτερο γκολ, ο Τόνεϊ ήταν γι' αρκετά μέτρα καλυμμένος από αμυντικό, με τον βοηθό να είναι στην ευθεία αλλά να μην το βλέπει...

Ευτυχώς, ο VAR παρενέβη και μέτρησε τα γκολ, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη.

Δείτε τα γκολ:

⚽️ ROBERTO FIRMINO À LA 90+8 🔥



Al Ahli arrache la victoire !!! Quel match !



Al Ahli 3 - 2 Damac



pic.twitter.com/L6McmcAu0y — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) September 20, 2024

