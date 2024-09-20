Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου σε συνεργασία με ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας αποθήκευαν και διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη στη Μύκονο.

Σε αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, στη Μύκονο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 3 άντρες, ηλικίας 48, 56 και 60 ετών, από τα οποία τα 2 μέλη της εγκληματικής ομάδας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική συμμορία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και για παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Τον σχεδιασμό και την οργάνωση της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου σε συνεργασία με Ειδικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας και Αλλοδαπών Μυκόνου, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), καθώς και ειδικός σκύλος Κ-9 με συνοδό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι ο 48χρονος και ο 56χρονος, από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, τουλάχιστον προ επταμήνου, συνέστησαν εγκληματική ομάδα με διαρκή, δομημένη και διακριτούς ρόλους δράση και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, κάνναβης και κοκαΐνης, σε κατοίκους και επισκέπτες της Μυκόνου, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ειδικότερα, διακινούσαν ποσότητες κοκαΐνης προς 100 ευρώ το γραμμάριο και ποσότητες κάνναβης προς 20 ευρώ το γραμμάριο, σε κλειστό κύκλο πελατών, που διαβιούσαν ή επισκέπτονταν το νησί της Μυκόνου.

Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα διαδραμάτιζε ο 48χρονος, ο οποίος αφού προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, τις αποθήκευε είτε σε σπίτι του 56χρονου, είτε σε ειδικές κρυψώνες (καβάντζες) σε απόμερα σημεία κοντά σε αγροτικούς δρόμους.

Έπειτα, διακινούσε και παρέδιδε τις ναρκωτικές ουσίες σε ενδιαφερόμενους «πελάτες» με δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης, ενώ ως αντίτιμο λάμβανε τα χρηματικά ποσά που είχαν προσυμφωνηθεί.

Επιπλέον, ο 48χρονος κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι διαμονής, τους οποίους παραβίασε, καθώς όπως διακριβώθηκε, κατοικούσε σε διαφορετική διεύθυνση από την οποία όφειλε κατά τους περιοριστικούς όρους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σωματικές και σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 3.317 γραμμαρίων, καθώς και 8 δοχεία, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 83 γραμμαρίων,

πλαστική συσκευασία, που περιέχει άγνωστη ουσία, λευκού χρώματος, μικτού βάρους -24- γραμμαρίων,

2 πλαστικοί και ένας μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

3 ζυγαριές,

3 τηλεφωνικές συσκευές,

2 κινητά τηλέφωνα,

δίκυκλη μοτοσικλέτα και

το χρηματικό ποσό των -3.527,7- ευρώ.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

