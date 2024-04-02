Νετανιάχου για τους θανάτους των μελών της World Central Kitchen: «Αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου»

Στους θανάτους των επτά εργαζομένων της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) μετά από ισραηλινή επιδρομή αναφέρθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας «αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου».

Συγκεκριμένα, ο Νετανάχου ανέφερε: «Δυστυχώς, την τελευταία μέρα, σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό όπου οι δυνάμεις μας χτύπησαν ακούσια αθώους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου. Το εξετάζουμε διεξοδικά, είμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί».

Τα θύματα της World Central Kitchen (WCK) πιστεύεται ότι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Πολωνία και την Παλαιστίνη, καθώς και ένας διπλός υπήκοος ΗΠΑ-Καναδά.

Σε ανακοίνωσή του η WCK ανέφερε: «Παρά τον συντονισμό των κινήσεων με τον [ισραηλινό στρατό], η αυτοκινητοπομπή χτυπήθηκε καθώς έφευγε από την αποθήκη Deir al-Balah, όπου η ομάδα είχε ξεφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας που έφερε στη Γάζα δια θαλάσσης».

Ο Έριν Γκορ, διευθύνων σύμβουλος της WCK, είπε ότι πρόκειται για επίθεση σε «ανθρωπιστικές οργανώσεις που εμφανίζονται στις πιο τρομερές καταστάσεις όπου τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.