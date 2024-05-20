Το Ισραήλ δεν είχε ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε συντριβή ελικοπτέρου χθες, στην οποία σκοτώθηκαν και μέλη της συνοδείας του, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

«Δεν ήμασταν εμείς», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τη σορό του προέδρου του Ιράν και των υπολοίπων 7 επιβαινόντων εντόπισαν σήμερα τα σωστικά συνεργεία.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Jerusalem Post, πολλοί ραβίνοι στο Ισραήλ κάνουν λόγο σήμερα για «θεία δίκη», αντανακλώντας βαθιές πνευματικές και συγκρουσιακές απόψεις.

Ο ραβίνος Meir Abutbul, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρθηκε έντονα στον εκλιπόντα Ιρανό πρόεδρο ως «ο δήμιος από την Τεχεράνη» και τον καταδίκασε για την στάση του προς το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό.

«Αυτό το σκυλί ήθελε να κρεμάσει Εβραίους, οπότε ο Θεός τον σκόρπισε στους ανέμους σε μια συντριβή ελικοπτέρου, αυτόν και ολόκληρο το πλήρωμά του που μισούσε το Ισραήλ», έγραψε ο Abutbul, υπονοώντας ότι η συντριβή ήταν μια μορφή θεϊκής τιμωρίας.

Ομοίως, ο Ρραβίνος Nir Ben Artzi συνέδεσε το γεγονός του δυστυχήματος με τη θεϊκή δυσαρέσκεια. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μπεν Άρτζι προειδοποίησε: «Λυπηθείτε τους εαυτούς σας, ο Θεός είπε αρκετά, Τον εξοργίσατε», υποδεικνύοντας ότι ο θάνατος του Ραϊσί ήταν αποτέλεσμα «θείας ανταπόδοσης» . Μάλιστα, ο ραβίνος συνέκρινε τον νεκρό Ιρανό πρόεδρο με τον βιβλικό κακό Haman.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

