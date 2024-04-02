ΠΟΥ: «Σημαντική αύξηση» στον αριθμό των θανάτων νεογέννητων στη Γάζα

Οι θάνατοι νεογέννητων «αυξάνονται σημαντικά» στη Γάζα, με τα μωρά να γεννιούνται λιποβαρή, δήλωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), που βασίζεται σε μαρτυρίες γιατρών από την περιοχή εκείνη.

«Διαφορετικοί γιατροί, ιδιαίτερα σε μαιευτικές κλινικές, αναφέρουν ότι καταγράφουν σημαντική αύξηση στον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται λιποβαρή και δεν επιβιώνουν κατά τη νεογνική περίοδο καθώς γεννιούνται πολύ μικρά», δήλωσε η Μάργκαρετ Χάρις, εκπρόσωπος του ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Το παιδιατρικό νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, όπου φθάνουν κάθε μέρα τουλάχιστον 15 παιδιά υποσιτισμένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και οι ανάγκες γίνονται ολοένα και πιο πιεστικές», δήλωσε η ίδια.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία λόγω της καταστροφής στο παλαιστινιακό έδαφος ύστερα από έξι μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης σε ένα κέντρο φροντίδας που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όπου «οι νοσηλευόμενοι είναι γενικώς παιδιά που πάσχουν από ασθένειες και υποσιτισμό διότι, όπως γνωρίζετε, εάν πάσχετε από υποκείμενο νόσημα, ο υποσιτισμός θα σας σκοτώσει πολύ πιο γρήγορα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.