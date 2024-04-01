Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 400 Παλαιστίνιους γύρω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα γιατρός και ο γιος της, επίσης γιατρός, και έθεσαν εκτός λειτουργίας την ιατρική μονάδα, όπως αναφέρει η Χαμάς.
The utter destruction of #Gaza’s Al Shifa hospital after the withdrawal of Israeli soldiers is extensive. Hundreds returned to the area after a two-week long Israeli bombardment - and found bodies inside and outside the hospital pic.twitter.com/QEpLY7szfB— Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) April 1, 2024
«Η κατοχή κατέστρεψε και έκαψε όλα τα κτίρια μέσα στο ιατρικό συγκρότημα αλ- Σίφα. Κατέστρεψαν με μπουλντόζες τις αυλές, θάβοντας δεκάδες πτώματα μαρτύρων στα ερείπια, μετατρέποντας το μέρος σε μαζικό νεκροταφείο», δήλωσε ο Ismail Al-Thawabta, διευθυντής του γραφείου ΜΜΕ, σύμφωνα με το Reuters. «Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».
A Palestinian woman in Gaza cries her eyes out after finding out several of her family members were mass executed by the Israeli army in the Al Shifa Hospital. pic.twitter.com/ngg08gxo7S— Quds News Network (@QudsNen) April 1, 2024
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αποσύρθηκε από το νοσοκομείο αλ- Σίφα μετά από επιδρομή δύο εβδομάδων που μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του μεγάλου ιατρικού συγκροτήματος σε ερείπια.
Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι σκότωσε ή συνέλαβε εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς στην περιοχή του νοσοκομείου, κατέσχεσε όπλα και έγγραφα πληροφοριών, έχασε δύο στρατιώτες στις μάχες, αλλά προσπάθησε να αποτρέψει τη ζημιά σε πολίτες, ασθενείς ή γιατρούς.
Η Χαμάς από την πλευρά της και οι γιατροί αρνούνται οποιαδήποτε ένοπλη παρουσία στα νοσοκομεία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.