Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 400 Παλαιστίνιους γύρω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα γιατρός και ο γιος της, επίσης γιατρός, και έθεσαν εκτός λειτουργίας την ιατρική μονάδα, όπως αναφέρει η Χαμάς.

The utter destruction of #Gaza’s Al Shifa hospital after the withdrawal of Israeli soldiers is extensive. Hundreds returned to the area after a two-week long Israeli bombardment - and found bodies inside and outside the hospital pic.twitter.com/QEpLY7szfB April 1, 2024

«Η κατοχή κατέστρεψε και έκαψε όλα τα κτίρια μέσα στο ιατρικό συγκρότημα αλ- Σίφα. Κατέστρεψαν με μπουλντόζες τις αυλές, θάβοντας δεκάδες πτώματα μαρτύρων στα ερείπια, μετατρέποντας το μέρος σε μαζικό νεκροταφείο», δήλωσε ο Ismail Al-Thawabta, διευθυντής του γραφείου ΜΜΕ, σύμφωνα με το Reuters. «Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

A Palestinian woman in Gaza cries her eyes out after finding out several of her family members were mass executed by the Israeli army in the Al Shifa Hospital. pic.twitter.com/ngg08gxo7S — Quds News Network (@QudsNen) April 1, 2024

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αποσύρθηκε από το νοσοκομείο αλ- Σίφα μετά από επιδρομή δύο εβδομάδων που μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του μεγάλου ιατρικού συγκροτήματος σε ερείπια.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι σκότωσε ή συνέλαβε εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς στην περιοχή του νοσοκομείου, κατέσχεσε όπλα και έγγραφα πληροφοριών, έχασε δύο στρατιώτες στις μάχες, αλλά προσπάθησε να αποτρέψει τη ζημιά σε πολίτες, ασθενείς ή γιατρούς.

Η Χαμάς από την πλευρά της και οι γιατροί αρνούνται οποιαδήποτε ένοπλη παρουσία στα νοσοκομεία.

