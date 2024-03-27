Υποχωρεί ο Νετανιάχου: Ζητά νέο ραντεβού από τις ΗΠΑ για την επίσκεψη της ισραηλινής αντιπροσωπείας

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πως επιθυμεί επαναπρογραμματισμό της συνάντησης με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το δίκτυο NBC επικαλούμενο κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC, αξιωματούχοι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ αναζητούν ήδη ημερομηνία για τη συνάντηση.

Ο Λευκός Οίκος είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιθυμούσε να συζητήσει με ισραηλινούς αξιωματούχους εναλλακτικές για να αποφευχθεί μια χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστινίοι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους από το ξέσπασμα του πολέμου, αναζητώντας καταφύγιο στο νότιο άκρο του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

«Μήνυμα» προς τη Χαμάς η ακύρωση της επίσκεψης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δικαιολόγησε σήμερα την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης υψηλόβαθμης ισραηλινής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι θέλησε έτσι να στείλει ένα μήνυμα με αποδέκτη τη Χαμάς.

Το γραφείο του Νετανιάχου εκτίμησε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ήταν πεπεισμένο πως η διεθνής πίεση, μετά το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα εμπόδιζε το Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας και την εξάλειψη της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου είπε πως ήθελε να καταστήσει σαφές στη Χαμάς ότι δεν πρέπει να ελπίζει πως η διεθνής πίεση θα έχει επίδραση στο Ισραήλ. «Ελπίζω ότι έχουν καταλάβει το μήνυμα», δήλωσε.

Σε ψήφισμα που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα δυνάμει του διεθνούς δικαίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε τη Δευτέρα την επίτευξη «άμεσης εκεχειρίας» στη Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου. Επιπροσθέτως, αξίωσε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή, αυτή των ΗΠΑ, που επέλεξαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νετανιάχου, ο οποίος ακύρωσε την επίσκεψη της υψηλόβαθμης ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον. Πολιτικοί αναλυτές ερμήνευσαν την απόφαση ως μια οργισμένη αντίδραση στην απόφαση των ΗΠΑ να μην μπλοκάρουν το ψήφισμα ασκώντας βέτο. «Νομίζω ότι η απόφαση των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν μια πάρα πολύ κακή κίνηση», είπε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

