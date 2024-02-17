Νετανιάχου: Δεν συζητάμε με τη Χαμάς για εκεχειρία - Συνεχίζεται η στρατιωτηκή επίθεση στη Ράφα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έστειλε στο Κάιρο διαπραγματευτές για συνομιλίες για μια συμφωνία εκεχειρίας, όπως το ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αλλά οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές δεν επέστρεψαν για περαιτέρω συνομιλίες καθώς οι απαιτήσεις της Χαμάς ήταν εκτός πραγματικότητας.

Ο Νετανιάχου είπε ότι δεν υπάρχει νόημα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις έως ότου η Χαμάς κάνει αλλαγές στα αιτήματά της.

Παράλλλα είπε ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να συνεχίσει την επιχείρησή του στην Ράφα, την πόλη στην νότια Λωρίδα της Γάζας όπου περίπου 1,4 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν συνωστιστεί.

Όπως ανέφερε, αν δεν συνεχιστεί η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εκεί το Ισραήλ θα «χάσει τον πόλεμο» κατά της Χαμάς.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την επιχείρησή του στη Ράφα ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ανέφερε επίσης ότι μια ευρύτερη διπλωματική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

