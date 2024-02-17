Μεγαλώνει η ανησυχία για το νοσοκομείο που κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας

Η ανησυχία κορυφώνεται σήμερα για τους ασθενείς που είναι παγιδευμένοι στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, που κατέλαβε εξ εφόδου ο ισραηλινός στρατός, διαβεβαιώνοντας πως βρήκε εκεί «όπλα» και «τρομοκράτες», ενώ η Χαμάς κατήγγειλε τους θανάτους τουλάχιστον πέντε ασθενών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, πέντε ασθενείς πέθαναν εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης, που σήμανε πως δεν έφθανε οξυγόνο στα δωμάτιά τους, όταν εισέβαλαν ειδικές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Πρόσθεσε πως ανησυχεί για την τύχη ακόμη επτά ασθενών -τεσσάρων σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τριών στη βρεφονηπιακή πτέρυγα- και καθιστά «υπεύθυνες τις ισραηλινές δυνάμεις» τόσο «για τους θανάτους» όσο και «για την υγεία των ασθενών και του προσωπικού» που παραμένουν εκεί.

Πάντα σύμφωνα με το υπουργείο, πέντε ιατρικές ομάδες που φροντίζουν 120 ασθενείς βρίσκονται ακόμη σε κτίριο του νοσοκομείου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τρόφιμα και οξυγόνο, ενώ ο ισραηλινός στρατός εμποδίζει την κατεπείγουσα απομάκρυνση ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω Telegram ότι βρήκε οβίδες ολμοβόλων, χειροβομβίδες και άλλα όπλα της Χαμάς και ότι συνέλαβε «δεκάδες» υπόπτους μέσα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους «πάνω από 20 τρομοκράτες που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, κατά πλειονότητα άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Έκτοτε οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, που ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 28.775 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Κατά ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι -όμως εκπρόσωπος του στρατού δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί-, από τους περίπου 250 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

Αφόρητη κατάσταση

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι δυνάμεις του βρήκαν μέσα στο νοσοκομείο φάρμακα που ανέγραφαν τα ονόματα ομήρων.

Διαβεβαίωσε εξάλλου πως επισκεύασε γεννήτρια του νοσοκομείου, διαψεύδοντας πως έβαλε στο στόχαστρο τις υποδομές που τροφοδοτούν με ρεύμα τη δομή υγείας, προσθέτοντας αργότερα πως εγκατέστησε δεύτερη. Συμπλήρωσε πως όλα τα ζωτικής σημασίας συστήματα του Νάσερ λειτουργούν.

Όμως γιατροί χαρακτηρίζουν αφόρητη την κατάσταση στο νοσοκομείο αυτό, σε μια πόλη μεταμορφωμένη σε συντρίμμια, όπου οι μάχες μαίνονται. Στο Νάσερ είχαν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι για να σωθούν.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF) ανέφεραν χθες πως εργαζόμενοι της ΜΚΟ αναγκάστηκαν «να φύγουν, αφήνοντας ασθενείς πίσω».

«Η κατάσταση ήταν χαοτική, καταστροφική», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κρίστοφερ Λόκγιαρ, γενικός γραμματέας της MSF.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το νοσοκομείο Νάσερ, ένα από τα ένδεκα που παραμένουν ανοικτά επί συνόλου 36 στη Λωρίδα της Γάζας προπολεμικά, πλέον είναι «οριακά λειτουργικό».

«Όσο περισσότερες ζημιές προκαλούνται στο νοσοκομείο, τόσο περισσότερες ζωές θα χαθούν», τόνισε ο εκπρόσωπός του Τάρικ Γιασάρεβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη χθες, αξιώνοντας να επιτραπεί κατεπείγουσα πρόσβαση του ΠΟΥ στο συγκρότημα.

«Οι ασθενείς, το υγειονομικό προσωπικό και οι άμαχοι που καταφεύγουν στα νοσοκομεία αξίζουν ασφάλεια, όχι να θάβονται στους χώρους που φτιάχτηκαν για να προσφέρεται θεραπεία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για να μεταπείσει το Ισραήλ, για να μην εξαπολυθεί χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, όπου έχουν παγιδευτεί περίπου ενάμισι εκατομμύριο άμαχοι, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε χθες «μεγάλη ανησυχία» για την προοπτική αυτή, καλώντας το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε επίθεση στη Ράφα, που «θα επιδείνωνε την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση».

Γιγαντιαίος καταυλισμός στην Αίγυπτο

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του έχει καλέσει να υπάρξει «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την «ελπίδα» πως «οι Ισραηλινοί δεν θα προχωρήσουν σε μαζική χερσαία εισβολή».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλέστηκε αιγύπτιους αξιωματούχους, η Αίγυπτος οικοδομεί καταυλισμό προσφύγων, που περιβάλλουν ψηλοί τοίχοι από μπετόν, για να υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για μέρος των «σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης», για το ενδεχόμενο να χρειαστεί η υποδοχή παλαιστινίων προσφύγων όταν αρχίσει η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, και μπορεί να φιλοξενήσει σε σκηνές «πάνω από 100.000 ανθρώπους», σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Παλαιστίνιοι ηγέτες, ο ΟΗΕ και πολλές κυβερνήσεις εκφράζουν ολοένα εντονότερη ανησυχία για τις καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό που θα είχε τέτοια επίθεση και στηλιτεύουν τη δημιουργία νέας γενιάς προσφύγων χωρίς καμιά προοπτική επιστροφής.

Όμως ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Κατς διατράνωσε για ακόμη μια φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να καταδιώξει τη Χαμάς.

«Αν ο (ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Γάζα, Γιαχία) Σινουάρ και οι δολοφόνοι της Χαμάς νομίζουν πως θα μπορέσουν να βρουν ασφαλές καταφύγιο στη Ράφα, δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο», διεμήνυσε. «Θα προσφέρουμε στους άμαχους ασφαλείς περιοχές όπου θα μπορούν να πάνε και θα ασχοληθούμε με τη Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

