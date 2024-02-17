Το Κόσοβο γιορτάζει σήμερα την 16η επέτειο της ανεξαρτησίας. Στην πανηγυρική συνεδρίαση της βουλής η πρόεδρος της Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι επισήμανε ότι «στην πορεία από την καταπίεση των Αλβανών μέχρι την ελευθερία και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας» ήταν καθοριστική η βοήθεια του διεθνή παράγοντα. Η Οσμάνι εξήρε τον ρόλο των ΗΠΑ τονίζοντας ότι αποτελούν τον στυλοβάτη του Κοσόβου.

Ο πρωθυπουργός 'Αλμπιν Κούρτι υπογράμμισε ότι το Κόσοβο αποτελεί την πατρίδα όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις. «Με την υποστήριξη των διεθνών συμμάχων και εταίρων μας, χτίσαμε το κοινό μας σπίτι, τη Δημοκρατία του Κοσόβου, μια αληθινή κοινοβουλευτική Δημοκρατία, με δικαιοσύνη και ισότητα για τους πολίτες της, συμβάλλοντας στην ειρήνη και εγγυώμενη την ειρήνη. Μια χώρα που έχει δημοκρατικές αξίες, σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις μειονότητες, που έχει την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη στον πυρήνα κάθε πολιτικής», είπε ο Κούρτι.

Tražite dlake na jajima, ali moja zemlja, najljepša zemlja na svijetu, danas slavi nešto predivno.

Pravo je da čestitamo Republici Kosovo nezavisnost!

Την επέτειο της ανεξαρτησίας του Κοσόβου συνεχάρησαν πολλοί ξένοι ηγέτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επισημαίνει ότι «η διαχρονική φιλία των δύο χωρών ενισχύεται με το κοινό όραμα που είναι η ειρήνη, η ασφάλεια και η ευημερία της περιοχής». Ο Μπάιντεν δεν περιορίζεται μόνο σε ευχές αλλά καλεί την ηγεσία του Κοσόβου να εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της και να συμβάλει στην διαδικασία για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Βελιγράδι.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος καλεί την Πρίστινα να προχωρήσει στην σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων (ZSO) και την επανάληψη των δημοτικών εκλογών στο βόρειο Κόσοβο με την συμμετοχή και του σερβικού πληθυσμού.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμάερ επισημαίνει ότι «το κράτος δικαίου, η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελούν προϋποθέσεις για να υπάρξει πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία του Κοσόβου».

Το επίσημο Βελιγράδι χαρακτηρίζει παράνομη την ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου.

«Αν κάποιος στο αυτοαποκαλούμενο Κόσοβο γιορτάζει σήμερα, θα πρέπει να αναρωτηθεί τι γιορτάζει, αφού σήμερα το 2008 γεννήθηκε ένα πολιτικό φάντασμα στην Πρίστινα. Το μόρφωμα του Κοσόβου δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα προσωρινό και παράνομο δημιούργημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η σερβική κυβέρνηση.

Το Κόσοβο ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του στις 17 Φεβρουαρίου του 2008. Σύμφωνα με την Πρίστινα μέχρι σήμερα αναγνώρισαν το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος 117 χώρες. Το Βελιγράδι ισχυρίζεται ότι οι χώρες που αναγνώρισαν το Κόσοβο δεν ξεπερνούν τις εκατό.

